Repasá todos los resultados del Panamericano de clubes de hockey
El Campeonato Panamericano de Clubes de hockey sobre patines comenzó en San Juan. Más de 60 equipos participan de la edición 2025 que se juega en 5 sedes.
Este domingo comenzó disputarse en San Juan el Campeonato Panamericano de Clubes de hockey sobre patines. El torneo se jugará hasta el sábado 8 y tiene cinco sedes: estadio Aldo Cantoni, Deportivo Unión Estudiantil, Richet Zapata, Unión Deportiva Bancaria y Concepción Patín Club.
Resultados de la fecha 1:
Estadio Aldo Cantoni (Senior Varones)
Estudiantil San Miguel (Chile) 4 - Unión (San Juan) 4