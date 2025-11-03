"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Panamericano

Repasá todos los resultados del Panamericano de clubes de hockey

El Campeonato Panamericano de Clubes de hockey sobre patines comenzó en San Juan. Más de 60 equipos participan de la edición 2025 que se juega en 5 sedes.

Este domingo comenzó disputarse en San Juan el Campeonato Panamericano de Clubes de hockey sobre patines. El torneo se jugará hasta el sábado 8 y tiene cinco sedes: estadio Aldo Cantoni, Deportivo Unión Estudiantil, Richet Zapata, Unión Deportiva Bancaria y Concepción Patín Club.

Panamericano de clubes de hockey 3

Resultados de la fecha 1:

Estadio Aldo Cantoni (Senior Varones)

Estudiantil San Miguel (Chile) 4 - Unión (San Juan) 4

Red Star (Chile) 10 - Corazonista (Colombia) 2

Te puede interesar...

Bancaria (San Juan) 3 - Andes Talleres (Mendoza) 4

UVT (San Juan) 10 - Super Patín (Chile) 2

Lomas (San Juan) 1 - Hispano (San Juan) 2

Valenciano (San Juan) 3 - Casa Italia (Mendoza) 6

Club Richet y Zapata (Senior Varones)

Richet y Zapata (San Juan) 4 - San Martín (Mendoza) 4

San Jorge (Chile) 5 - Ciudad (Buenos Aires) 3

León Prado (Chile) 5 - Recreativo (Entre Ríos) 2

Thomas Bata (Chile) 2 - Huracán (Buenos Aires) 3

Concepción (San Juan) 1 - Murialdo (Mendoza) 6

Olimpia (San Juan) 3 - IMPSA (Mendoza) 2

Panamericano de clubes de hockey 2

Club Estudiantil (Senior Damas)

Concepción (San Juan) 3 - Vilanova (Chile) 1

Independiente Florida (Chile) 1 - Aberastain (San Juan) 0

Social San Juan (San Juan) 12 - Manizales (Colombia) 0

Barcelona (Chile) 3 - UVT (San Juan) 5

San Martín (Mendoza) 3 - Paraná Rowing (Entre Ríos) 0

San Jorge (Chile) 2 - SEC (San Juan) 2

Club Unión Deportiva Bancaria (Sub 19 Damas y Varones)

Damas – IMPSA (Mendoza) 6 - Pumas Cali (Colombia) 1

Varones – Social San Juan (San Juan) 5 - Hispano (San Juan) 2

Varones – Barcelona Marruecos (Chile) 4 - Rolling (Colombia) 4

Varones – Olimpia (San Juan) 10 - San Martín (Mendoza) 2

Varones – Thomas Bata (Chile) 4 - Huracanes (Colombia) 3

Varones – Concepción (San Juan) 3 - IMPSA (Mendoza) 4

Varones – León Prado (Chile) 6 - Corazonista (Colombia) 0

Damas – Aberastain (San Juan) 1 - Thomas Bata (Chile) 4

Concepción Patín Club (Sub 19 Damas y Varones)

Damas – Independiente Florida (Chile) 5 - Aberastain (San Juan) 2

Damas – Thomas Bata (Chile) 2 - Concepción (San Juan) 1

Varones – Estudiantil (San Juan) 1 - Banco Mendoza (Mendoza) 2

Varones – Independiente Florida (Chile) 4 - Super Patín (Chile) 1

Damas – Atlético Neuquén (Neuquén) 6 - Real HC (Colombia) 1

Damas – Orión (Colombia) 0 - Huarpes (San Juan) 3

Damas – Pumas Cali (Colombia) 3 - Independiente Florida (Chile) 0

Damas – Concepción (San Juan) 1 - IMPSA (Mendoza) 3

Temas

Te puede interesar