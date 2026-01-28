El vacunatorio móvil durante estos 8 meses, participó en 640 operativos de salud, el equipo del vacunatorio colocó unas 8.500 dosis, con el objetivo de completar el Calendario Nacional de Vacunación; recorrió más de 2758 Km, tuvo una autonomía de 92328,5 horas solares efectivas y visitó 89 escuelas de diferentes departamentos, con el propósito de acercar la vacunación más cerca de la gente.
El Vacunatorio Móvil ya colocó más de 8.500 dosis
Salud a través del Vacunatorio Móvil Solar permite ampliar la cobertura de vacunación en la provincia y el mantenimiento de la cadena de frio de las vacunas.