El Vacunatorio Móvil ya colocó más de 8.500 dosis

El vacunatorio es una unidad que cuenta con un sistema inteligente de autonomía energética solar, que permite asegurar la conservación de las vacunas bajo cualquier circunstancia y llegar con la movilidad a una mayor cantidad de personas.

Además está equipado con un sistema fotovoltaico inteligente off-grid híbrido (Smart), compuesto por: Inversor híbrido, Batería de litio 12V – 100Ah, Paneles solares monocristalinos bifaciales de 580W y genera el doble de la energía que necesita para su funcionamiento y dispone de dos fuentes de respaldo: Conexión a red eléctrica (220V) y Alternador del motor del vehículo.