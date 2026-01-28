"
El Vacunatorio Móvil ya colocó más de 8.500 dosis

Salud a través del Vacunatorio Móvil Solar permite ampliar la cobertura de vacunación en la provincia y el mantenimiento de la cadena de frio de las vacunas.

El vacunatorio móvil durante estos 8 meses, participó en 640 operativos de salud, el equipo del vacunatorio colocó unas 8.500 dosis, con el objetivo de completar el Calendario Nacional de Vacunación; recorrió más de 2758 Km, tuvo una autonomía de 92328,5 horas solares efectivas y visitó 89 escuelas de diferentes departamentos, con el propósito de acercar la vacunación más cerca de la gente.

El vacunatorio es una unidad que cuenta con un sistema inteligente de autonomía energética solar, que permite asegurar la conservación de las vacunas bajo cualquier circunstancia y llegar con la movilidad a una mayor cantidad de personas.

Además está equipado con un sistema fotovoltaico inteligente off-grid híbrido (Smart), compuesto por: Inversor híbrido, Batería de litio 12V – 100Ah, Paneles solares monocristalinos bifaciales de 580W y genera el doble de la energía que necesita para su funcionamiento y dispone de dos fuentes de respaldo: Conexión a red eléctrica (220V) y Alternador del motor del vehículo.

El interior de la unidad cuenta con una mesa de trabajo adaptable como camilla, butaca de vacunación giratoria, mesa plegable para atención de bebé, doble sistema de lavamanos para agua limpia y agua sucia, además de sistema de climatización e iluminación.

Esta movilidad depende del Programa Provincial de Inmunizaciones, división Epidemiologia, departamento de Medicina Sanitaria, Secretaria Técnica.

El vacunatorio móvil este próximo domingo 1 de febrero, en horario de tarde, se ubicará en la zona de juegos del Parque de Mayo, para avanzar con la vacunación.

