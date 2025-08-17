El ticket promedio de compra por el Día del Niño fue de $38 mil pesos

La forma de pago más utilizada fue nuevamente la tarjeta de crédito en planes de 3, 6 y 12 cuotas, consolidándose como la opción preferida desde el año pasado.

Desde la entidad remarcaron que el feriado del viernes 15 de agosto, día no laborable, impactó de forma negativa en la facturación de la semana, afectando especialmente a los centros comerciales.

El presidente de la CCSSJ, Hermes Rodríguez, señaló: “Los sanjuaninos se volcaron en menor medida a realizar las compras. El ticket promedio fue de $38.000, un 10% por debajo del 2024. Pese a las estrategias que utilizamos para mejorar las ventas, no alcanzamos a superar los niveles de otros años”.

Por su parte, el presidente de la filial Rawson, Hipólito Orozco, sostuvo que “este año los comerciantes no superaron las expectativas como en otras oportunidades, incluso se notó que la gente no se volcó tanto a la comuna para hacer las compras de esta fecha”.

En tanto, desde la filial Zonda, Pablo Rodríguez manifestó que “las compras en el departamento fueron estables en comparación a otros años; los consumidores se inclinaron principalmente juegos didácticos de madera, se inclinaron por rubros como la indumentaria”.

En líneas generales, la CCSSJ consideró que, salvo el impacto del feriado, la semana de ventas dejó un saldo positivo para los comerciantes de la provincia, quienes pudieron tener una “buena bocanada de oxígeno” tras dos años de caídas.