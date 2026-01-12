Un joven de 26 años fue detenido en Chimbas luego de ser sorprendido portando un arma de fuego de fabricación casera. El procedimiento policial se llevó a cabo en la intersección de las calles Salta y Rivadavia, tras un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre la presencia de un individuo armado en la vía pública.
Un joven fue detenido con una "tumbera" en Chimbas
Según informaron fuentes policiales, el detenido fue identificado como Amarfil, de 26 años, quien tenía en su poder una arma de fuego tipo “tumbera”, junto con un cartucho vaina servida