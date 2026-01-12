"
Un joven fue detenido con una "tumbera" en Chimbas

Un joven de 26 años fue detenido en Chimbas luego de ser sorprendido portando un arma de fuego de fabricación casera. El procedimiento policial se llevó a cabo en la intersección de las calles Salta y Rivadavia, tras un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre la presencia de un individuo armado en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, el detenido fue identificado como Amarfil, de 26 años, quien tenía en su poder una arma de fuego tipo “tumbera”, junto con un cartucho vaina servida. Ante esta situación, el personal actuante procedió al secuestro del arma y a la inmediata aprehensión del sospechoso.

Intervino en el hecho el Ayudante Fiscal, doctor Gustavo Mendoza, quien dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia por el presunto delito de abuso de arma de fuego. El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar su situación procesal.

