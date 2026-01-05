Durante la detención de un ladrón, soltaron un pitbull para atacar a la Policía

El ataque con el pitbull

En ese contexto, cuando un efectivo arribó en motocicleta para colaborar con el operativo, uno de los allegados de Garín liberó un perro de raza pitbull y lo incitó a atacar al uniformado.

El animal se abalanzó contra el policía e intentó morderle la pierna derecha. El efectivo logró esquivar el ataque, aunque el can llegó a rozarle el gemelo con la mandíbula, provocándole una lesión leve, sin necesidad de atención médica de urgencia.

Tras el incidente, los familiares se dispersaron y el perro se dio a la fuga entre las fincas cercanas, según confirmaron fuentes policiales. Finalmente, la situación fue controlada y Rodrigo Garín quedó detenido y alojado en la Comisaría 17ª. La Fiscalía de Flagrancia dispuso imputarlo por el delito de tentativa de robo.

En paralelo, se investigan las responsabilidades penales de los familiares que participaron del ataque y del intento de obstrucción del procedimiento policial.