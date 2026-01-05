"
Durante la detención de un ladrón, soltaron un pitbull para atacar a la Policía

Ocurrió en Chimbas durante un robo en flagrancia. El sospechoso fue detenido y sus familiares enfrentaron a los policías, incluso incitando a un perro a atacar a un efectivo.

Un violento episodio se registró este domingo por la tarde en Chimbas, cuando personal policial detuvo a un hombre que robaba aberturas de una vivienda y sus propios familiares intentaron impedir el procedimiento, llegando incluso a soltar un perro pitbull para atacar a un efectivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 horas, en inmediaciones de calle Oro y Callejón Chubut, donde agentes de la Casilla Independencia patrullaban la zona y recibieron un aviso del sistema 911 por un robo en curso. Con apoyo de personal de la Motorizada VI, los uniformados sorprendieron in fraganti a Rodrigo Garín, de 25 años, cuando sustraía ventanas y puertas de una vivienda.

Al momento de reducirlo y proceder a su traslado, familiares del detenido se hicieron presentes en el lugar y comenzaron a enfrentarse con los policías con la intención de rescatarlo. Ante la tensión creciente, los efectivos solicitaron apoyo de la Unidad Operativa Centenario.

El ataque con el pitbull

En ese contexto, cuando un efectivo arribó en motocicleta para colaborar con el operativo, uno de los allegados de Garín liberó un perro de raza pitbull y lo incitó a atacar al uniformado.

El animal se abalanzó contra el policía e intentó morderle la pierna derecha. El efectivo logró esquivar el ataque, aunque el can llegó a rozarle el gemelo con la mandíbula, provocándole una lesión leve, sin necesidad de atención médica de urgencia.

Tras el incidente, los familiares se dispersaron y el perro se dio a la fuga entre las fincas cercanas, según confirmaron fuentes policiales. Finalmente, la situación fue controlada y Rodrigo Garín quedó detenido y alojado en la Comisaría 17ª. La Fiscalía de Flagrancia dispuso imputarlo por el delito de tentativa de robo.

En paralelo, se investigan las responsabilidades penales de los familiares que participaron del ataque y del intento de obstrucción del procedimiento policial.

