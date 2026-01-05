Detuvieron al prófugo del tiroteo en Chimbas y seguirá preso dos meses

image

La detención se concretó en un domicilio que ya había sido allanado en los primeros momentos de la investigación y al que el imputado habría regresado tiempo después. En ese lugar, personal policial secuestró una pistola calibre 9 mm con numeración limada, su cargador con 13 cartuchos, además de 14 municiones más del mismo calibre, 5 cartuchos UAB y un cuchillo de fabricación casera de 30 centímetros. El arma será sometida a peritajes balísticos para determinar si fue la utilizada para herir a Brizuela.

Gélvez fue imputado por lesiones graves y por portación ilegítima de arma de fuego de uso civil condicionado, considerada arma de guerra. Fuentes del caso indicaron que el acusado cuenta con una condena previa por amenazas con arma de fuego y daños, antecedente que fue valorado al momento de solicitar la prisión preventiva.

Esa causa anterior también se originó en el mismo barrio, tras una discusión entre menores de edad, cuando el imputado habría salido armado y amenazado a una vecina, hecho que derivó en una investigación penal y posterior condena.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores es que el acusado presenta una herida de arma de fuego cuyo origen aún no fue esclarecido. Las autoridades buscan determinar si esa lesión se produjo durante el mismo enfrentamiento o en un episodio posterior, ya que no existen registros de atención médica, pese a la obligación de los centros de salud de denunciar el ingreso de personas baleadas.

Finalmente, el juez dispuso que Gélvez cumpla los dos meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras que la investigación tendrá un plazo estimado de cuatro meses.