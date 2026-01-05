Detuvieron al prófugo del tiroteo en Chimbas y seguirá preso dos meses
Tras permanecer casi tres meses prófugo, un hombre fue enviado a prisión preventiva por balear a un vecino en un enfrentamiento ocurrido en Chimbas, donde se dispararon más de diez tiros.
Luego de permanecer casi tres meses prófugo, este martes el juez Pablo Leonardo León dictó dos meses de prisión preventiva para Carlos Alberto Gélvez, acusado de participar en un violento enfrentamiento vecinal ocurrido en Chimbas y de efectuar un disparo que puso en serio riesgo la vida de otro hombre.
El hecho se produjo a fines de septiembre en la zona conocida como Villa del Piojo, donde dos grupos rivales del barrio protagonizaron un tiroteo en el que se efectuaron más de diez disparos con armas de distintos calibres. Como consecuencia del ataque, Facundo Brizuela recibió un impacto de bala calibre 9 milímetros en el abdomen, lesión considerada de extrema gravedad.
Por esta causa, a comienzos de octubre ya habían sido formalizados otros dos involucrados, quienes quedaron bajo prisión preventiva domiciliaria. En cambio, Gélvez logró evadir a la Justicia y se mantuvo prófugo hasta el viernes pasado, cuando finalmente fue capturado.
La detención se concretó en un domicilio que ya había sido allanado en los primeros momentos de la investigación y al que el imputado habría regresado tiempo después. En ese lugar, personal policial secuestró una pistola calibre 9 mm con numeración limada, su cargador con 13 cartuchos, además de 14 municiones más del mismo calibre, 5 cartuchos UAB y un cuchillo de fabricación casera de 30 centímetros. El arma será sometida a peritajes balísticos para determinar si fue la utilizada para herir a Brizuela.
Gélvez fue imputado por lesiones graves y por portación ilegítima de arma de fuego de uso civil condicionado, considerada arma de guerra. Fuentes del caso indicaron que el acusado cuenta con una condena previa por amenazas con arma de fuego y daños, antecedente que fue valorado al momento de solicitar la prisión preventiva.
Esa causa anterior también se originó en el mismo barrio, tras una discusión entre menores de edad, cuando el imputado habría salido armado y amenazado a una vecina, hecho que derivó en una investigación penal y posterior condena.
Otro elemento que llamó la atención de los investigadores es que el acusado presenta una herida de arma de fuego cuyo origen aún no fue esclarecido. Las autoridades buscan determinar si esa lesión se produjo durante el mismo enfrentamiento o en un episodio posterior, ya que no existen registros de atención médica, pese a la obligación de los centros de salud de denunciar el ingreso de personas baleadas.
Finalmente, el juez dispuso que Gélvez cumpla los dos meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras que la investigación tendrá un plazo estimado de cuatro meses.