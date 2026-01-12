River inició el año con una victoria en Uruguay

Luego, en la segunda parte ingresaron Santiago Lencina, Ian Subiabre, Tomás Galván, el debutante Matías Viña, Fabricio Bustos, Ruberto y Juan Carlos Portillo, quien se fue expulsado sobre el final del encuentro.

Lo que viene para River y para Millonarios

River se quedará en Punta del Este y volverá a jugar el sábado 17 ante Peñarol, en Montevideo, antes de volver a Buenos Aires para iniciar el Torneo Apertura el sábado 24 frente a Barracas Central.

Millonarios, que tuvo a Radamel Falcao en la platea, jugará este miércoles 14 con Boca, en La Bombonera, en homenaje a Miguel Ángel Russo, ex DT de ambos equipos.

Lo que viene para los argentinos en la Serie Río de la Plata