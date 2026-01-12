River inició el año con una victoria en Uruguay

Luego, en la segunda parte ingresaron Santiago Lencina, Ian Subiabre, Tomás Galván, el debutante Matías Viña, Fabricio Bustos, Ruberto y Juan Carlos Portillo, quien se fue expulsado sobre el final del encuentro.
Lo que viene para River y para Millonarios
River se quedará en Punta del Este y volverá a jugar el sábado 17 ante Peñarol, en Montevideo, antes de volver a Buenos Aires para iniciar el Torneo Apertura el sábado 24 frente a Barracas Central.
Millonarios, que tuvo a Radamel Falcao en la platea, jugará este miércoles 14 con Boca, en La Bombonera, en homenaje a Miguel Ángel Russo, ex DT de ambos equipos.
Lo que viene para los argentinos en la Serie Río de la Plata
- 12/1 a las 21 Cerro Largo vs. Atlético Tucumán
- 13/1 a las 18.15 Huracán vs. Cerro Porteño
- 14/1 a las 18.15 Unión vs. Alianza Lima
- 14/1 a las 21 San Lorenzo vs. Deportivo Cúcuta
- 15/1 a las 18.15 Progreso vs. Atlético Tucumán
- 16/1 a las 18.15 Huracán vs. Deportivo Cúcuta
- 16/1 a las 21 Montevideo Wanderers vs. Independiente
- 17/1 a las 18 Defensor Sporting vs. Unión
- 17/1 a las 20 San Lorenzo vs. Cerro Porteño
- 17/1 a las 22 River vs. Peñarol
- 20/1 a las 20 Miramar Misiones vs. Colón
- 23/1 a las 20 Paysandú vs. Colón