"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > A un click > fútbol

Fútbol sin pausa: el video viral que muestra playas de Brasil colmadas de gente

Las imágenes, que circularon con fuerza durante el fin de semana, reflejan un día típico de verano en las playas brasileñas, donde el fútbol se juega en cada rincón.

Un video que se volvió viral durante el fin de semana muestra una escena que llamó la atención en redes sociales: miles de personas jugando al fútbol en las playas de Brasil en plena temporada de verano. El registro expone una postal habitual de estos meses, con la arena completamente ocupada y una actividad constante.

En las imágenes se observa que no hay espacios libres. A lo largo de la playa, por tierra y también por el aire, las pelotas se multiplican mientras grupos de personas juegan de manera simultánea, compartiendo la arena en un clima de recreación permanente.

El video generó numerosas reacciones entre los usuarios, quienes destacaron la magnitud de la escena y la convivencia de cientos de partidos improvisados en un mismo espacio. Para muchos, se trata de una muestra del espíritu veraniego y futbolero que caracteriza a las playas brasileñas.

Te puede interesar...

Embed - Así se vive el fútbol en la playa de Brasil. Impactante su talento para que la pelota no se caiga ¿Son los más talentosos del mundo o algún país los supera? #brasil #futbol #playa #tiktok #duet
@golazo24futbol

Así se vive el fútbol en la playa de Brasil. Impactante su talento para que la pelota no se caiga ¿Son los más talentosos del mundo o algún país los supera? #brasil #futbol #playa #tiktok #duet

sonido original - Golazo24

Temas