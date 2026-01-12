Un video que se volvió viral durante el fin de semana muestra una escena que llamó la atención en redes sociales: miles de personas jugando al fútbol en las playas de Brasil en plena temporada de verano. El registro expone una postal habitual de estos meses, con la arena completamente ocupada y una actividad constante.
Fútbol sin pausa: el video viral que muestra playas de Brasil colmadas de gente
Las imágenes, que circularon con fuerza durante el fin de semana, reflejan un día típico de verano en las playas brasileñas, donde el fútbol se juega en cada rincón.