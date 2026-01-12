Fútbol sin pausa: el video viral que muestra playas de Brasil colmadas de gente

En las imágenes se observa que no hay espacios libres. A lo largo de la playa, por tierra y también por el aire, las pelotas se multiplican mientras grupos de personas juegan de manera simultánea, compartiendo la arena en un clima de recreación permanente.

El video generó numerosas reacciones entre los usuarios, quienes destacaron la magnitud de la escena y la convivencia de cientos de partidos improvisados en un mismo espacio. Para muchos, se trata de una muestra del espíritu veraniego y futbolero que caracteriza a las playas brasileñas.