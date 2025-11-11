El Registro Civil celebró el séptimo matrimonio emblemático

Juan y Yamila se conocieron hace cinco años durante una juntada de amigos. Desde entonces, construyeron una relación basada en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Hace tres años decidieron convivir y, este 2025, sellaron su compromiso con el matrimonio, eligiendo un escenario natural único para dar este gran paso.

La propuesta del Ministerio de Gobierno invita a las parejas sanjuaninas a vivir su unión en lugares destacados por su belleza y significado, convirtiendo el acto civil en una experiencia cargada de emoción y simbolismo.

¿Cómo solicitar un Matrimonio Emblemático?

Las parejas interesadas deben acercarse por la delegación del Registro Civil de su preferencia, en horario de 7.30 a 14 horas, donde se les entregará una solicitud para indicar el lugar elegido para la ceremonia. Además, deben presentar la siguiente documentación:

- DNI y copias de los DNI de los contrayentes y testigos.

- Acta de matrimonio con nota marginal de divorcio (si corresponde).

- Acta de defunción y acta de matrimonio (en caso de viudez).

- Partida de nacimiento (si alguno nació fuera de la provincia).

En cuanto a los testigos, si ambos contrayentes residen en la jurisdicción donde se celebrará el matrimonio, deberán presentar dos. Si alguno vive fuera de ella, deberán presentar cuatro.

También se requiere el pago del canon o tasa vigente correspondiente a la celebración en un lugar emblemático.

El día de la ceremonia, tanto los contrayentes como los testigos deberán presentarse con su DNI vigente para acreditar identidad ante el oficial público.