El recuerdo del Indio en el Aldo Cantoni, de la mano de Divididos

La noche también incluyó covers de Sumo y de Pappo’s Blues como "La rubia tarada" y "Sucio y desprolijo", respectivamente.

El público esperó con ansias un homenaje al Indio Solari, tras su reciente partida. Ese momento llegó en diferentes partes de la noche ya que Mollo hizo referencia a la tristeza que se respiraba por la pérdida del gran icono del rock. Si bien los fans especularon con una posible interpretación de alguna canción de Los Redonditos de Ricota, la banda optó, para el final, por un homenaje con una canción de Sumo que tiene la particularidad de tener la letra con autoría del Indio Solari y música de Luca Prodan, que dio popularidad a “Mejor no hablar de ciertas cosas”.

De esta manera, Mollo dio rienda suelta a su guitarra dejando relucir su bagaje de conocimientos enmarcados en el pos punk.

“Alguien que nos ha dado tanta felicidad y ha abierto tantas cabezas que merece ese amor que están dando así tan masivo y tan lindo”, dijo el guitarrista y agregó que “Solo me queda pensar en la banda que se está armando allá arriba y, a veces, dan ganas de espiar un poco eso”.

De esta manera, la Aplanadora del Rock pasó por San Juan, donde no solo brindó un recital con la fuerza que los caracteriza, sino que además hubo un plus el día anterior de su presentación cuando el trío estuvo en la proyección del documental sobre la grabación de su nuevo álbum que tuvo lugar en el aula magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional del San Juan.