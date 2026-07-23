La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a través del Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) recaudó $222.489.369,99 por la venta de materiales recuperados entre 2024 y julio del 2026. Los ingresos provienen de la comercialización de residuos valorizables procesados en el predio, como papel, cartón, vidrio, plásticos, aluminio, chatarra y compost.
El Parque Ambiental superó los $222 millones en ingresos por materiales reciclados
Durante 2024 se obtuvieron $144.825.790, mientras que en 2025 la recaudación alcanzó los $38.492.599,99. En lo que va de 2026, hasta el mes de julio, el PTA registró ingresos por $39.170.980.