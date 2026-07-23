El Parque Ambiental superó los $222 millones en ingresos por materiales reciclados

Durante 2024 se obtuvieron $144.825.790, mientras que en 2025 la recaudación alcanzó los $38.492.599,99. En lo que va de 2026, hasta el mes de julio, el PTA registró ingresos por $39.170.980, consolidando un total acumulado de más de $222 millones en el período analizado.

Entre los materiales comercializados se destacan cartón de primera y segunda calidad, PET cristal, aluminio, vidrio triturado, papel blanco, compost, RAEE (residuos de aparatos electrónicos y eléctricos), entre otros. Solo en una de las operaciones del 2026, la venta de compost generó $15.000.000, evidenciando el potencial de valorización de los residuos orgánicos tratados en el Parque.