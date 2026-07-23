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El Parque Ambiental superó los $222 millones en ingresos por materiales reciclados

Durante 2024 se obtuvieron $144.825.790, mientras que en 2025 la recaudación alcanzó los $38.492.599,99. En lo que va de 2026, hasta el mes de julio, el PTA registró ingresos por $39.170.980.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a través del Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) recaudó $222.489.369,99 por la venta de materiales recuperados entre 2024 y julio del 2026. Los ingresos provienen de la comercialización de residuos valorizables procesados en el predio, como papel, cartón, vidrio, plásticos, aluminio, chatarra y compost.

Durante 2024 se obtuvieron $144.825.790, mientras que en 2025 la recaudación alcanzó los $38.492.599,99. En lo que va de 2026, hasta el mes de julio, el PTA registró ingresos por $39.170.980, consolidando un total acumulado de más de $222 millones en el período analizado.

Entre los materiales comercializados se destacan cartón de primera y segunda calidad, PET cristal, aluminio, vidrio triturado, papel blanco, compost, RAEE (residuos de aparatos electrónicos y eléctricos), entre otros. Solo en una de las operaciones del 2026, la venta de compost generó $15.000.000, evidenciando el potencial de valorización de los residuos orgánicos tratados en el Parque.

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Estos resultados forman parte del modelo de economía circular que impulsa el Gobierno de San Juan, mediante el cual los residuos dejan de ser descartes para convertirse en recursos que vuelven al circuito productivo. En ese marco, la implementación del programa Separar Suma en los departamentos de la provincia fortalece la separación en origen y permite incrementar la recuperación de materiales reciclables para su posterior clasificación, tratamiento y comercialización.

Estos procedimientos permiten que el papel, cartón, vidrio, plásticos, metales y residuos orgánicos sean transformados en nuevos productos, reduciendo el volumen destinado a disposición final y generando valor económico, trabajo y oportunidades para la provincia.

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