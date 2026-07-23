Informaron los cortes de tránsito por la Maratón Internacional de San Juan

Cortes previstos para el domingo

El domingo, día de la competencia principal, los cortes se extenderán a diferentes sectores del recorrido:

Embarcadero Dique Punta Negra – Camping de Rivadavia: de 8:00 a 11:00, con corte de media calzada (sentido oeste-este) desde el Embarcadero del Dique Punta Negra hasta calle Galíndez, en Rivadavia.

Inmediaciones de El Almendro Sport (Rivadavia): de 8:30 a 13:00, con corte de media calzada (sentido oeste-este) sobre avenida Libertador al 6000.

Ciudad de San Juan: de 8:30 a 15:00, con corte de media calzada (sentido oeste-este) en el recorrido comprendido por calle Urquiza, 25 de Mayo, España, avenida Libertador, Mendoza, avenida Ignacio de la Roza y el sector del Teatro del Bicentenario.

Acceso a la largada de los 42K

La organización informó que quienes deban trasladarse hasta la largada de los 42 kilómetros, ubicada en el Embarcadero del Dique Punta Negra, deberán hacerlo únicamente por el acceso desde Ullum, utilizando avenida Libertador y calle Galíndez.

En tanto, el acceso por la Quebrada de Zonda permanecerá totalmente restringido, por lo que no será posible circular por ese sector durante el desarrollo de la competencia.

El Gobierno de San Juan recomienda a la comunidad planificar sus desplazamientos con anticipación, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de tránsito y de seguridad dispuesto a lo largo del recorrido, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de uno de los eventos deportivos más importantes del calendario provincial.