El Paso de Agua Negra se encuentra habilitado

El camino internacional que une San Juan con al IV Región de Coquimbo está habilitado para la circulación hasta las 17.

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó que el Paso Internacional por Agua Negra, sobre la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para la circulación vehicular.

Según detalló la Secretaría de Relaciones Institucionales, el tránsito por el corredor internacional se permite todos los días en el horario de 7:00 a 17:00 horas, por lo que se recomienda a los conductores planificar el viaje con anticipación para evitar inconvenientes.

Desde el organismo provincial también solicitaron extremar las medidas de seguridad durante el trayecto, entre ellas circular con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y mantener una conducción prudente, teniendo en cuenta las características del camino de montaña.

Las autoridades recordaron que quienes necesiten conocer el estado actualizado del paso, condiciones climáticas o eventuales modificaciones en la habilitación, pueden consultar el sitio oficial:

https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/

Teléfonos útiles para los viajeros

Las autoridades difundieron además una serie de contactos de asistencia y consulta para quienes transiten por el paso internacional:

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

Lunes a viernes de 9 a 18 horas

0800-222-6272 / 0800-333-0073

Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales

Tel: (264) 4307246 / 4307251 / 4307208

Email: [email protected]

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso (Chile)

Tel: (+56) 32 2217419 / 2213691 / 2745539

Guardia: (+56) 9 93238104 (solo emergencias)

Dirección: Blanco 625, 5º piso oficina 53, Valparaíso

Horario de atención: 9 a 17 horas

Email: [email protected]

Gendarmería Nacional Argentina

Sección Las Flores: (2647) 497002

Escuadrón 25 Jáchal: (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad

Tel: (264) 4213534 / 4212966 / 4212532

Email: [email protected]

Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón

Rodeo, departamento Iglesia

Emergencias: 107

Finalmente, se recordó que para realizar llamadas desde Argentina hacia Chile se debe marcar (+56), seguido del código de zona y el número telefónico. En el caso de celulares, se debe marcar (+56) 9 + número de teléfono.

Las autoridades recomendaron a quienes viajen por el corredor internacional informarse previamente sobre el estado del camino y las condiciones climáticas, especialmente en esta época del año.

