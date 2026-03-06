El Paso de Agua Negra se encuentra habilitado

Las autoridades recordaron que quienes necesiten conocer el estado actualizado del paso, condiciones climáticas o eventuales modificaciones en la habilitación, pueden consultar el sitio oficial:

https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/

Teléfonos útiles para los viajeros

Las autoridades difundieron además una serie de contactos de asistencia y consulta para quienes transiten por el paso internacional:

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

Lunes a viernes de 9 a 18 horas

0800-222-6272 / 0800-333-0073

Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales

Tel: (264) 4307246 / 4307251 / 4307208

Email: [email protected]

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso (Chile)

Tel: (+56) 32 2217419 / 2213691 / 2745539

Guardia: (+56) 9 93238104 (solo emergencias)

Dirección: Blanco 625, 5º piso oficina 53, Valparaíso

Horario de atención: 9 a 17 horas

Email: [email protected]

Gendarmería Nacional Argentina

Sección Las Flores: (2647) 497002

Escuadrón 25 Jáchal: (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad

Tel: (264) 4213534 / 4212966 / 4212532

Email: [email protected]

Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón

Rodeo, departamento Iglesia

Emergencias: 107

Finalmente, se recordó que para realizar llamadas desde Argentina hacia Chile se debe marcar (+56), seguido del código de zona y el número telefónico. En el caso de celulares, se debe marcar (+56) 9 + número de teléfono.

Las autoridades recomendaron a quienes viajen por el corredor internacional informarse previamente sobre el estado del camino y las condiciones climáticas, especialmente en esta época del año.