León XIV ante líderes interreligiosos: "La religión es conectar con otros"

El Papa también reivindicó la diversidad cultural y religiosa como parte de la identidad nacional. “La identidad del pueblo argentino se ha ido configurando como un crisol de razas, de culturas y de religiones diferentes”, afirmó.

Recordó que esa convivencia se construyó con el aporte de los pueblos originarios y de las distintas corrientes migratorias que llegaron al país. Entre las primeras comunidades mencionó a católicos, evangélicos y judíos, a los que posteriormente se sumaron integrantes de otras religiones.

León XIV sostuvo que esas diferencias no impidieron que las comunidades aprendieran a convivir, formaran familias, construyeran pueblos y desarrollaran proyectos compartidos. “Así dieron unidad a la nación y llevaron adelante proyectos comunes”, señaló.

En esa línea, afirmó que las religiones no fueron “nunca motivo de división, sino punto de encuentro y de compromiso con la sociedad”.

Durante su intervención, León XIV llamó a profundizar los vínculos entre la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas. Reconoció la unidad del bautismo que comparte con otros cristianos y reafirmó el vínculo espiritual entre la Iglesia y el pueblo de Israel, de acuerdo con las enseñanzas del Concilio Vaticano II.

El Pontífice expresó su respeto por aquello que consideró “santo y verdadero” en las distintas tradiciones religiosas y planteó que el diálogo debe avanzar hacia compromisos compartidos.

La colaboración entre comunidades, sostuvo, no debe limitarse al intercambio de ideas, sino que tiene que traducirse en acciones concretas para la sociedad.

Otro de los aspectos que abordó fue el significado de la oración en las distintas religiones. Aunque cada tradición tiene sus propias expresiones, León XIV señaló que todas comparten la experiencia de elevar sus voces a Dios a través de diferentes lenguas, cantos y gestos.

La oración, afirmó, “expresa lo que somos ante Dios” y funciona “como un espejo que refleja nuestro ser, nuestros pensamientos y afectos, nuestros vínculos”.

También advirtió sobre las distracciones de la era digital y la dificultad de encontrar momentos de reflexión. Frente a esa realidad, destacó la importancia del silencio y de recuperar el valor de la escucha.

El Papa sostuvo que la oración no debe quedar separada de la vida cotidiana, sino reflejarse en la manera en que las personas se relacionan con quienes las rodean.