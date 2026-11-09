El Papa tendrá una visita musical con artistas populares, coros y danza

La primera presentación será este lunes a las 9.15, en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Abel Pintos cantará junto al coro de la institución durante el encuentro de León XIV con residentes y personal de servicio.

Más tarde, a las 11.30, la música acompañará la misa que el Papa celebrará en el Monumento de los Españoles, en Palermo. La grilla incluirá a Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei, con propuestas de música religiosa y popular.

La agenda continuará a las 16.10 en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde Agustín Day, exintegrante de Los del Portezuelo, participará del encuentro con representantes del mundo del trabajo, sindicalistas y movimientos sociales. El músico interpretará una pieza de bienvenida con ritmo de carnavalito, compuesta por el padre Javier Rojas.

Jairo y Jorge Rojas estarán en la Vigilia Joven de Córdoba

Uno de los momentos destacados llegará durante la Vigilia Joven en Córdoba, que comenzará este lunes a las 18 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Jairo y Jorge Rojas encabezarán una extensa programación que también incluirá a José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

A la propuesta se sumarán Q'Lokura, Magui Olave, Facundo Toro, Los Nombradores del Alba, Iceberg del Sur, Cuatro Rumbos, Hilario y la Niña del Monte, además del grupo de danza BAfolse.

La música continuará el martes durante la misa que León XIV encabezará a las 10 en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar. Jorge Rojas interpretará el Himno Nacional Argentino frente al Pontífice, mientras que Jairo cantará el Ave María, una pieza que forma parte de su repertorio desde hace 47 años.

Nahuel Pennisi y Luciano Pereyra estarán en los últimos encuentros

El martes por la noche, a las 20.15, el Monumento de los Españoles volverá a ser escenario de una convocatoria musical, durante el encuentro del Papa con los jóvenes.

Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo serán algunos de los protagonistas, junto a Banuev y Tati Domínguez. También participará un ensamble de bailarines.

La conducción estará a cargo de Sofía Martínez e Ignacio Girón, con la participación de Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

Pennisi confirmó su presencia a través de sus redes sociales y expresó su emoción por compartir el encuentro y acompañar la llegada del Papa mediante la música.

Luciano Pereyra cerrará la visita en Luján

El cierre musical tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre en Luján, durante las actividades previstas frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Luciano Pereyra será uno de los artistas principales y estará acompañado por Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

Para Pereyra, la presentación tendrá un significado especial por su vínculo con la ciudad donde nació y vive. Además, volverá a cantar ante un Papa, como lo hizo en agosto de 2000 durante el Jubileo de los Jóvenes en Roma, cuando interpretó "Sólo le pido a Dios" frente a Juan Pablo II.

La programación musical acompañará las distintas actividades de León XIV en el país, con artistas populares, folclóricos, coros y agrupaciones de danza en los encuentros previstos en Buenos Aires, Córdoba y Luján.