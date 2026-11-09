Con emoción, expectativa y el deseo de estar cerca del papa León XIV, cientos de sanjuaninos comenzaron este lunes el viaje hacia Córdoba para participar de la misa que el Pontífice celebrará este martes 10 de noviembre. Uno de los contingentes está integrado por alrededor de 300 miembros de Acción Católica, según confirmaron desde el Arzobispado de San Juan.
La fe movilizó a cientos de sanjuaninos que buscan estar cerca del Papa en Córdoba
Alrededor de 300 integrantes de Acción Católica partieron rumbo a la misa de León XIV. Entre ellos, el grupo de la Catedral y la comunidad de sordos.