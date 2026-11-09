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La fe movilizó a cientos de sanjuaninos que buscan estar cerca del Papa en Córdoba

Alrededor de 300 integrantes de Acción Católica partieron rumbo a la misa de León XIV. Entre ellos, el grupo de la Catedral y la comunidad de sordos.

Con emoción, expectativa y el deseo de estar cerca del papa León XIV, cientos de sanjuaninos comenzaron este lunes el viaje hacia Córdoba para participar de la misa que el Pontífice celebrará este martes 10 de noviembre. Uno de los contingentes está integrado por alrededor de 300 miembros de Acción Católica, según confirmaron desde el Arzobispado de San Juan.

Entre los viajeros se encuentra el grupo de la Catedral de San Juan, que partió en cuatro colectivos. También se sumó la comunidad de sordos, que participará de las actividades previstas durante la visita papal.

La expectativa está puesta en la celebración que León XIV encabezará a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, uno de los momentos centrales de su paso por esa provincia.

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La agenda del Papa en Córdoba

El avión papal tiene previsto despegar desde Buenos Aires a las 7.30 y aterrizar en el aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9.

Luego, León XIV se trasladará a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Durante la tarde, el Pontífice regresará a Buenos Aires. A las 20.15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde también pronunciará un discurso.

La visita a la Argentina continuará el miércoles 11 de noviembre, con una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y una misa a las 10 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Uno de los grupos de sanjuaninos saliendo a C&oacute;rdoba, 300 miembros de la Acci&oacute;n Catolica

Uno de los grupos de sanjuaninos saliendo a Córdoba, 300 miembros de la Acción Catolica

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