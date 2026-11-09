La fe movilizó a cientos de sanjuaninos que buscan estar cerca del Papa en Córdoba

La agenda del Papa en Córdoba

El avión papal tiene previsto despegar desde Buenos Aires a las 7.30 y aterrizar en el aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9.

Luego, León XIV se trasladará a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Durante la tarde, el Pontífice regresará a Buenos Aires. A las 20.15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde también pronunciará un discurso.

La visita a la Argentina continuará el miércoles 11 de noviembre, con una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y una misa a las 10 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.