La emoción del Papa en el Cottolengo y su mensaje sobre los discapacitados

Uno de los momentos más emotivos del recibimiento ocurrió cuando León XIV realizó una reverencia ante el lugar donde se encuentra el corazón de San Luis Orione, fundador de la congregación religiosa.

Durante su intervención, el Papa describió al Cottolengo como una comunidad en la que la caridad se expresa en la vida cotidiana. “Hay lugares —como este Hogar— en los que la caridad no solo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa y, hasta podríamos decir, en el aire que se respira”, señaló.

Y agregó: “Eso es el Pequeño Cottolengo: una comunidad fraterna de puertas abiertas, en la que todo nos habla del amor de Dios”.

El legado de Don Orione y la ciudad de la caridad

León XIV recordó la decisión de Don Orione de construir un espacio de atención para quienes muchas veces quedaban fuera de la sociedad.

“Su fundador quiso que se reconociera a este lugar como la ciudad de la caridad y para poder construirla rezó y trabajó durante muchos años confiando profundamente en la divina providencia y movido por el amor a las personas más frágiles de la sociedad que muchas veces eran ignoradas y abandonadas a su suerte”, expresó.

En ese tramo de su discurso, el Papa remarcó que “no se margina ni abandona a nadie” y planteó que las personas con discapacidad no deben ser consideradas una carga.

“Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”, sostuvo, en un mensaje dirigido a quienes trabajan y viven en el establecimiento.

Un llamado contra el individualismo

El Pontífice también cuestionó las sociedades centradas en el éxito económico y la apariencia física, y convocó a combatir el individualismo y la exclusión.

Su mensaje apuntó especialmente a los jóvenes, a quienes invitó a sumarse como voluntarios en instituciones que acompañan a personas con discapacidad y a quienes necesitan asistencia.

“¡Que en Argentina se fragüe una nueva generación de santos de la caridad!”, expresó.

La visita al Cottolengo formó parte de la agenda de León XIV en su segundo día en el país. Antes de su llegada, cientos de fieles se ubicaron a los costados de la autopista para saludar a la comitiva papal, con banderas y carteles.

El encuentro en Claypole incluyó un recorrido por las instalaciones y un momento de cercanía con los residentes y trabajadores de la institución.