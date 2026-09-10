Un niño de 5 años permanece internado en terapia intensiva pediátrica del Hospital Rawson luego de sufrir graves quemaduras durante un accidente ocurrido en la noche del miércoles en una vivienda de Pocito. El menor presenta lesiones en aproximadamente el 40% de su cuerpo y su estado es de pronóstico reservado.
Tiene 5 años y se encuentra en terapia intensiva tras sufrir graves quemaduras
El menor sufrió quemaduras en aproximadamente el 40% de su cuerpo cuando un recipiente con agua hirviendo se volcó sobre él en una vivienda de Pocito.