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Tiene 5 años y se encuentra en terapia intensiva tras sufrir graves quemaduras

El menor sufrió quemaduras en aproximadamente el 40% de su cuerpo cuando un recipiente con agua hirviendo se volcó sobre él en una vivienda de Pocito.

Un niño de 5 años permanece internado en terapia intensiva pediátrica del Hospital Rawson luego de sufrir graves quemaduras durante un accidente ocurrido en la noche del miércoles en una vivienda de Pocito. El menor presenta lesiones en aproximadamente el 40% de su cuerpo y su estado es de pronóstico reservado.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:15 en una vivienda del barrio Teresa Calcuta. Según la información conocida sobre el episodio, el pequeño se habría subido a un carro panchero que sus padres utilizaban para trabajar y, en esas circunstancias, un recipiente que contenía agua a alta temperatura se habría volcado sobre su cuerpo.

Tras el accidente, sus familiares lo trasladaron de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde los profesionales constataron quemaduras en distintas zonas, entre ellas el tórax, los brazos, las piernas, el rostro y el cuello. Las lesiones abarcarían cerca del 40% de la superficie corporal y fueron clasificadas como quemaduras de grado A-AB.

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Por la gravedad del cuadro, el niño fue posteriormente derivado al Hospital Rawson, donde quedó internado en el área de terapia infantil. Fuentes vinculadas al caso indicaron que las próximas 48 horas serán determinantes para conocer su evolución y controlar la aparición de posibles complicaciones, entre ellas infecciones.

Luego del accidente intervino personal de la Subcomisaría Buenaventura Luna. Hasta el momento, no se informó una intervención judicial vinculada al hecho y la situación continúa bajo seguimiento médico.

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