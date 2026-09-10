Tiene 5 años y se encuentra en terapia intensiva tras sufrir graves quemaduras

El hecho ocurrió alrededor de las 22:15 en una vivienda del barrio Teresa Calcuta. Según la información conocida sobre el episodio, el pequeño se habría subido a un carro panchero que sus padres utilizaban para trabajar y, en esas circunstancias, un recipiente que contenía agua a alta temperatura se habría volcado sobre su cuerpo.

Tras el accidente, sus familiares lo trasladaron de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde los profesionales constataron quemaduras en distintas zonas, entre ellas el tórax, los brazos, las piernas, el rostro y el cuello. Las lesiones abarcarían cerca del 40% de la superficie corporal y fueron clasificadas como quemaduras de grado A-AB.