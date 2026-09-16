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Primer paso en el Garrahan para el nene quemado con agua hirviendo

S.M., de 5 años, permanece internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Tras su traslado desde el Hospital Rawson, los médicos realizaron un primer tratamiento para limpiar las zonas afectadas y reducir el riesgo de infecciones.

El niño sanjuanino de 5 años que sufrió graves quemaduras con agua hirviendo en su vivienda de Pocito continúa internado en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires, donde ya recibió el primer tratamiento desde su llegada.

La principal novedad es que S.M. fue sometido a un primer “toillete quirúrgico” en la Unidad de Terapia Intensiva del centro pediátrico. El procedimiento tuvo como objetivo limpiar las zonas afectadas por las quemaduras y reducir el riesgo de que aparezcan complicaciones infecciosas.

El pequeño había permanecido varios días internado en el Hospital Rawson, donde recibió atención y permaneció bajo monitoreo permanente. Debido a la complejidad y extensión de las lesiones, los profesionales determinaron su traslado a un centro especializado.

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El operativo sanitario se concretó el sábado mediante un vuelo sanitario y el niño ya se encuentra bajo atención en el Garrahan.

Según informó su entorno familiar, el cuadro general de S.M. continúa siendo delicado y permanece con asistencia respiratoria mecánica.

El niño sufrió quemaduras de tipo A-AB en distintas partes de su cuerpo luego de que se derramara agua hirviendo de un carro panchero que sus padres tenían en su vivienda del barrio Teresa de Calcuta, en Pocito.

Mientras continúa el tratamiento en Buenos Aires, su madre, Gimena, permanece junto a él en el hospital.

Organizan una colecta para ayudar a la familia

Ante la situación que atraviesa la familia, desde el colegio al que asiste el pequeño decidieron impulsar una colecta solidaria para colaborar con los gastos que deben afrontar durante su permanencia en Buenos Aires.

Quienes quieran realizar un aporte pueden hacerlo mediante el alias simon.jesus.nx, correspondiente a una cuenta a nombre de Gimena Ayelen Parra Chomiuk.

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