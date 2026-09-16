El niño sanjuanino de 5 años que sufrió graves quemaduras con agua hirviendo en su vivienda de Pocito continúa internado en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires, donde ya recibió el primer tratamiento desde su llegada.
Primer paso en el Garrahan para el nene quemado con agua hirviendo
S.M., de 5 años, permanece internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Tras su traslado desde el Hospital Rawson, los médicos realizaron un primer tratamiento para limpiar las zonas afectadas y reducir el riesgo de infecciones.