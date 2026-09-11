El estado de salud del niño de 5 años que sufrió graves quemaduras en un accidente ocurrido en Pocito se agravó en las últimas horas. El pequeño permanece internado en el área de terapia intensiva infantil del Hospital Rawson, donde recibe atención especializada debido a la gravedad de las lesiones.
Se agravó el estado del niño de 5 años que sufrió graves quemaduras
El pequeño permanece internado en terapia intensiva infantil del Hospital Rawson después del accidente ocurrido en una vivienda del barrio Teresa Calcuta. Presenta quemaduras profundas que afectan cerca del 70% de su cuerpo y su evolución es seguida de manera permanente por los médicos.