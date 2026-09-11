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Se agravó el estado del niño de 5 años que sufrió graves quemaduras

El pequeño permanece internado en terapia intensiva infantil del Hospital Rawson después del accidente ocurrido en una vivienda del barrio Teresa Calcuta. Presenta quemaduras profundas que afectan cerca del 70% de su cuerpo y su evolución es seguida de manera permanente por los médicos.

El estado de salud del niño de 5 años que sufrió graves quemaduras en un accidente ocurrido en Pocito se agravó en las últimas horas. El pequeño permanece internado en el área de terapia intensiva infantil del Hospital Rawson, donde recibe atención especializada debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la información médica conocida, alrededor del 70% de su cuerpo presenta quemaduras de consideración, algunas de ellas profundas. El equipo médico mantiene una vigilancia permanente sobre su evolución y las próximas horas serán determinantes.

El accidente ocurrió durante la noche del miércoles en una vivienda del barrio Teresa Calcuta. Según se informó, el menor sufrió el vuelco de agua hirviendo que se encontraba en el carro de venta de panchos utilizado por sus padres.

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Tras el episodio, la familia actuó rápidamente y trasladó al niño hasta el Hospital Marcial Quiroga, donde recibió las primeras atenciones. Por la magnitud de las heridas, posteriormente se decidió su derivación al Hospital Rawson para continuar con un tratamiento de mayor complejidad.

El pequeño quedó internado en terapia intensiva pediátrica, con lesiones que comprometen distintos sectores del cuerpo. Los profesionales siguen minuto a minuto su respuesta al tratamiento.

Por el momento, el pronóstico continúa siendo reservado y la evolución del niño será determinante para establecer cómo responde frente a la gravedad de las quemaduras.

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