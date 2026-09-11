Se agravó el estado del niño de 5 años que sufrió graves quemaduras

De acuerdo con la información médica conocida, alrededor del 70% de su cuerpo presenta quemaduras de consideración, algunas de ellas profundas. El equipo médico mantiene una vigilancia permanente sobre su evolución y las próximas horas serán determinantes.

El accidente ocurrió durante la noche del miércoles en una vivienda del barrio Teresa Calcuta. Según se informó, el menor sufrió el vuelco de agua hirviendo que se encontraba en el carro de venta de panchos utilizado por sus padres.