Marcelo Orrego entregó 137 viviendas en Albardón

Durante la recorrida, el gobernador destacó el trabajo realizado para concretar la entrega y señaló que el barrio cuenta con 137 viviendas de aproximadamente 62 metros cuadrados, con todos los servicios. También hizo referencia a la infraestructura de agua potable que fue necesario desarrollar para que las familias pudieran habitar sus hogares.

Cada unidad tiene dos dormitorios, cocina, comedor, baño y pérgola de acceso, además de espacio para futuras ampliaciones. Se entregan con cocina, estufa a gas, termotanque, mesada de granito, rejas y reserva de agua. El barrio suma dos espacios verdes con juegos infantiles, bancos e iluminación LED. También se contemplaron viviendas adaptadas para personas con discapacidad motora.

La mayoría de las familias adjudicatarias tiene arraigo en Albardón y desarrolla allí sus actividades laborales, especialmente en el sector rural. La posibilidad de acceder a una vivienda propia les permitirá continuar su vida en el departamento, cerca de sus trabajos y de sus vínculos cotidianos.

«San Juan tiene elegido un rumbo de ser una de las mejores provincias de la República Argentina, y es gracias a su gente. En los momentos difíciles, estando unidos, no hay nada que no podamos resolver», concluyó el gobernador.