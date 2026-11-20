Estadio del Bicentenario: sistema Cashless

Con la finalidad de agilizar la atención, evitar demoras y reducir las filas en los espectáculos centrales, el Estadio del Bicentenario operará exclusivamente bajo el sistema cashless durante las tres noches. Esta tarjeta recargable será el único medio de pago habilitado para consumir tanto en las barras como en los food trucks ubicados dentro del estadio.

La tarjeta tendrá un valor inicial de $2.500 que se acreditarán íntegramente como saldo disponible para consumir, permitiendo utilizar ese monto desde la primera compra. Podrá retirarse en cualquiera de los puntos de recarga distribuidos en el interior del recinto, donde el público también podrá sumar más dinero utilizando efectivo, tarjetas de crédito o débito.

Además, para mayor comodidad, será posible recargar saldo directamente desde el teléfono celular, escaneando el código QR impreso en el dorso de la tarjeta con cualquier billetera virtual o aplicación bancaria.

El dinero cargado no vencerá al terminar la noche, por lo que podrá utilizarse indistintamente a lo largo de las tres jornadas. En caso de finalizar la fiesta con un remanente sin consumir, los asistentes podrán solicitar el reintegro correspondiente completando un formulario online disponible en linktr.ee/gofun.cashless, el cual estará habilitado desde el lunes 23 hasta el lunes 30 de noviembre a las 23:00 hs. La devolución se efectuará directamente mediante transferencia a CBU o CVU, y ante cualquier inquietud se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].