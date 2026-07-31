Ráfagas, polvo y árboles caídos: así impactó el Zonda y cómo seguirá el tiempo

Si bien el mayor impacto se concentró en Valle Fértil, el fenómeno también alcanzó al Gran San Juan, donde durante la tarde comenzaron a sentirse fuertes ráfagas acompañadas por el característico aumento de la temperatura, aire extremadamente seco y polvo en suspensión.

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Las condiciones obligaron a muchos sanjuaninos a tomar recaudos tanto en sus hogares como al momento de circular por calles y rutas, debido a la reducción de la visibilidad y a las ráfagas que se registraron en distintos sectores.

Como medida preventiva, el Ministerio de Educación suspendió las actividades escolares desde el turno tarde y las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

La alerta continúa vigente

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la alerta por viento Zonda para distintos sectores de San Juan, por lo que no se descarta que el fenómeno continúe registrándose durante las próximas horas.

Por ese motivo, los organismos de emergencia reiteraron una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

Cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso de polvo.

Evitar salir si no es necesario.

Conducir con extrema precaución, disminuir la velocidad y mantener las luces encendidas.

Alejarse de árboles, postes y estructuras que puedan desprenderse.

No realizar quemas de hojas o basura.

Mantener una buena hidratación debido al aire cálido y seco.

Las autoridades pidieron seguir la evolución del pronóstico únicamente a través de los canales oficiales y mantenerse atentos ante posibles nuevas actualizaciones mientras persista el alerta.