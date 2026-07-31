Después de dos días de cierre y conmoción, Ischigualasto retomó sus actividades

Las tareas continuaron durante el jueves, día en que los equipos de emergencia lograron rescatar los cuerpos de las siete personas que perdieron la vida en una de las tragedias aéreas más impactantes registradas en la provincia en los últimos años.

Mientras se desarrollaban los trabajos, el acceso al parque permaneció totalmente restringido y las autoridades colocaron carteles informando la suspensión de todas las actividades por razones de fuerza mayor.

Con el cierre del operativo de rescate y la finalización de las tareas judiciales y periciales en el área, se resolvió restablecer el circuito turístico habitual.

De esta manera, Ischigualasto volvió a recibir visitantes y retomó su ritmo normal, dejando atrás dos días marcados por el trabajo de los rescatistas, el despliegue de los organismos de emergencia y el impacto que provocó el fatal accidente.