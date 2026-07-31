Después de dos jornadas atravesadas por el intenso operativo de búsqueda y rescate y la conmoción que generó el accidente aéreo, el Parque Provincial Ischigualasto volvió a abrir sus puertas este viernes 31 de julio y retomó la actividad turística habitual.
Después de dos días de cierre y conmoción, Ischigualasto retomó sus actividades
El Parque Provincial Ischigualasto volvió a abrir este viernes 31 de julio y reanudó las excursiones habituales, luego de permanecer cerrado durante dos días por el operativo de búsqueda y rescate tras la caída del helicóptero que dejó siete víctimas fatales.