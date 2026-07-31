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Después de dos días de cierre y conmoción, Ischigualasto retomó sus actividades

El Parque Provincial Ischigualasto volvió a abrir este viernes 31 de julio y reanudó las excursiones habituales, luego de permanecer cerrado durante dos días por el operativo de búsqueda y rescate tras la caída del helicóptero que dejó siete víctimas fatales.

Después de dos jornadas atravesadas por el intenso operativo de búsqueda y rescate y la conmoción que generó el accidente aéreo, el Parque Provincial Ischigualasto volvió a abrir sus puertas este viernes 31 de julio y retomó la actividad turística habitual.

La reapertura fue confirmada oficialmente por las autoridades del sitio, que informaron que desde este viernes quedaron nuevamente habilitadas las excursiones y la atención a los visitantes en los horarios establecidos.

El emblemático parque sanjuanino había permanecido cerrado desde el miércoles, cuando se puso en marcha el operativo para localizar el helicóptero desaparecido en la zona.

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Las tareas continuaron durante el jueves, día en que los equipos de emergencia lograron rescatar los cuerpos de las siete personas que perdieron la vida en una de las tragedias aéreas más impactantes registradas en la provincia en los últimos años.

Mientras se desarrollaban los trabajos, el acceso al parque permaneció totalmente restringido y las autoridades colocaron carteles informando la suspensión de todas las actividades por razones de fuerza mayor.

Con el cierre del operativo de rescate y la finalización de las tareas judiciales y periciales en el área, se resolvió restablecer el circuito turístico habitual.

De esta manera, Ischigualasto volvió a recibir visitantes y retomó su ritmo normal, dejando atrás dos días marcados por el trabajo de los rescatistas, el despliegue de los organismos de emergencia y el impacto que provocó el fatal accidente.

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