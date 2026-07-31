"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > hermano

El conmovedor adiós del hermano de Carlos Heredia: "No estamos preparados para algo así"

Marcelo Heredia despidió a su hermano Carlos en la Catedral durante el último adiós a los cuatro funcionarios. Conmovido, destacó su vocación de servicio y la huella que dejó en su comunidad.

En un clima de profunda conmovimiento y tristeza, la Catedral fue el escenario de la despedida a los cuatro funcionarios públicos fallecidos en la tragedia aérea. Durante la emotiva ceremonia, Marcelo Heredia —quien también cumplió funciones en la gestión pública— habló con Canal 8 para expresar el sentir de sus seres queridos al despedir a su hermano, Carlos Heredia.

Visiblemente afectado por la pérdida, Marcelo destacó las cualidades humanas de su hermano y la huella que dejó en quienes compartieron la vida con él: "Carlos era una persona alegre, de muy buen carácter, muy sensible y servicial dentro de la familia. Ante cualquier situación familiar, estaba de inmediato", recordó sobre su paciencia y vocación permanente.

Al reflexionar sobre el impacto del trágico hecho, enfatizó la fortaleza con la que la familia busca atravesar este duro momento: "Estamos unidos para tratar de soportar este dolor. Estamos preparados para acudir a los demás, pero no para soportar algo de esta magnitud. La familia está unida y tratando de entender este golpe grande".

Te puede interesar...

Los detalles del último adiós

  • Viernes (13:00 a 21:00 hs): Apertura del velatorio en la Catedral San Juan Bautista para despedir a los cuatro sanjuaninos.

  • Sábado (09:00 hs): Celebración de la misa de cuerpo presente en la Catedral San Juan Bautista.

  • Sábado (10:30 hs): Partida del cortejo fúnebre rumbo al Cementerio de la Capital, donde se llevará a cabo la sepultura.

Temas

Te puede interesar