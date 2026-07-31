El conmovedor adiós del hermano de Carlos Heredia: "No estamos preparados para algo así"

Visiblemente afectado por la pérdida, Marcelo destacó las cualidades humanas de su hermano y la huella que dejó en quienes compartieron la vida con él: "Carlos era una persona alegre, de muy buen carácter, muy sensible y servicial dentro de la familia. Ante cualquier situación familiar, estaba de inmediato", recordó sobre su paciencia y vocación permanente.

Al reflexionar sobre el impacto del trágico hecho, enfatizó la fortaleza con la que la familia busca atravesar este duro momento: "Estamos unidos para tratar de soportar este dolor. Estamos preparados para acudir a los demás, pero no para soportar algo de esta magnitud. La familia está unida y tratando de entender este golpe grande".