En un clima de profunda conmovimiento y tristeza, la Catedral fue el escenario de la despedida a los cuatro funcionarios públicos fallecidos en la tragedia aérea. Durante la emotiva ceremonia, Marcelo Heredia —quien también cumplió funciones en la gestión pública— habló con Canal 8 para expresar el sentir de sus seres queridos al despedir a su hermano, Carlos Heredia.
El conmovedor adiós del hermano de Carlos Heredia: "No estamos preparados para algo así"
Marcelo Heredia despidió a su hermano Carlos en la Catedral durante el último adiós a los cuatro funcionarios. Conmovido, destacó su vocación de servicio y la huella que dejó en su comunidad.