Agosto con "A" de aumento en combustible: de cuánto será la suba

La decisión fue establecida mediante el Decreto 693/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La actualización impositiva implicará un incremento promedio del 0,5% en las naftas y del 0,75% en el gasoil. Según estimaciones del sector, el ajuste representará una suba aproximada de: $11 por litro de nafta y $14 por litro de gasoil.

El incremento responde a la actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del impuesto al dióxido de carbono.