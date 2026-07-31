A partir de este sábado 1 de agosto, cargar combustible volverá a costar más. El Gobierno nacional oficializó una actualización parcial del impuesto a los combustibles, una medida que tendrá impacto en los precios de la nafta y el gasoil en todo el país.
Agosto con "A" de aumento en combustible: de cuánto será la suba
El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización parcial de los impuestos a los combustibles que comenzará a regir este sábado 1 de agosto. La medida impactará en los precios de la nafta y el gasoil, mientras que el resto del ajuste previsto fue postergado para septiembre.