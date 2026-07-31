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Agosto con "A" de aumento en combustible: de cuánto será la suba

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización parcial de los impuestos a los combustibles que comenzará a regir este sábado 1 de agosto. La medida impactará en los precios de la nafta y el gasoil, mientras que el resto del ajuste previsto fue postergado para septiembre.

A partir de este sábado 1 de agosto, cargar combustible volverá a costar más. El Gobierno nacional oficializó una actualización parcial del impuesto a los combustibles, una medida que tendrá impacto en los precios de la nafta y el gasoil en todo el país.

La decisión fue establecida mediante el Decreto 693/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La actualización impositiva implicará un incremento promedio del 0,5% en las naftas y del 0,75% en el gasoil. Según estimaciones del sector, el ajuste representará una suba aproximada de: $11 por litro de nafta y $14 por litro de gasoil.

El incremento responde a la actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del impuesto al dióxido de carbono.

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De acuerdo con los valores de referencia, la nafta súper pasaría de $2.047 a alrededor de $2.058 por litro, mientras que el gasoil subiría de $2.106 a unos $2.120. No obstante, los valores finales podrán variar según la petrolera y la región del país.

El decreto establece que la actualización correspondiente al remanente de 2024 y a los primeros tres trimestres de 2025 volverá a diferirse hasta el 1 de septiembre. Desde el Gobierno justificaron la decisión al señalar que busca "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible".

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