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¿Cómo será el recorrido del cortejo fúnebre para despedir a los policías?

El jefe de Policía, Néstor Álvarez, expresó su dolor en Canal 8 por la pérdida de sus compañeros. Este sábado se realizará la misa y el último adiós en el Cementerio de la Capital.

CEn medio de una conmoción generalizada, el jefe de Policía, Néstor Álvarez, rompió el silencio en diálogo con Canal 8 para referirse a la trágica pérdida de los efectivos en el accidente aéreo. Con evidente dolor, definió la situación como un golpe demoledor para toda la fuerza policial de la provincia.

"Esto es una pesadilla, es de no creer lo que pasó. Ellos dieron su vida por el bien de su comunidad", expresó Álvarez. Al recordar la trayectoria y el compromiso de los caídos, remarcó: "Eran excelentes profesionales con más de 30 años de servicio. Con Germán Videla hemos trabajado codo a codo hasta el día anterior; es muy difícil haberlo traído".

El jefe policial explicó además el contexto de la misión en la que se desplazaban hacia Villa San Agustín para iniciar una capacitación: "Ellos eran los encargados y la idea era llegar rápido. Es una decisión que se desconoce".

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Cronograma del último adiós

Para despedir a los integrantes de las fuerzas, se organizó un emotivo homenaje que pasará por la Central de Policía, Bomberos y Protección Civil:

  • Sábado (09:00 hs): Celebración de la misa de cuerpo presente en la Catedral San Juan Bautista.

  • Sábado (10:30 hs): Partida del cortejo fúnebre e inicio de la caravana rumbo al Cementerio de la Capital, donde se llevará a cabo la sepultura.

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