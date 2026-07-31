CEn medio de una conmoción generalizada, el jefe de Policía, Néstor Álvarez, rompió el silencio en diálogo con Canal 8 para referirse a la trágica pérdida de los efectivos en el accidente aéreo. Con evidente dolor, definió la situación como un golpe demoledor para toda la fuerza policial de la provincia.
¿Cómo será el recorrido del cortejo fúnebre para despedir a los policías?
El jefe de Policía, Néstor Álvarez, expresó su dolor en Canal 8 por la pérdida de sus compañeros. Este sábado se realizará la misa y el último adiós en el Cementerio de la Capital.