¿Cómo será el recorrido del cortejo fúnebre para despedir a los policías?

"Esto es una pesadilla, es de no creer lo que pasó. Ellos dieron su vida por el bien de su comunidad", expresó Álvarez. Al recordar la trayectoria y el compromiso de los caídos, remarcó: "Eran excelentes profesionales con más de 30 años de servicio. Con Germán Videla hemos trabajado codo a codo hasta el día anterior; es muy difícil haberlo traído".

El jefe policial explicó además el contexto de la misión en la que se desplazaban hacia Villa San Agustín para iniciar una capacitación: "Ellos eran los encargados y la idea era llegar rápido. Es una decisión que se desconoce".