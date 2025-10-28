El dólar vuelve a subir y se acerca al techo de la banda

Pese al optimismo del mercado, aún continúan las dudas sobre la banda cambiaria y persiste la idea de liberar el tipo de cambio contando con el apoyo de EEUU. Sin embargo, a corto plazo, se mantendría la baja en los tipos de cambio.

Dudas sobre la presión sobre el dólar y el esquema cambiario

“Desde una perspectiva económica, el resultado mejora las condiciones para un eventual ajuste del esquema cambiario, orientado a permitir una mayor flexibilidad y acumulación de reservas, en un contexto de menor incertidumbre política y con el respaldo del Tesoro de Estados Unidos”, señalaron los analistas de Balanz Capital.

“A partir de la extrema dolarización con que los agentes ingresaron a los comicios, la primera reacción del dólar mayorista fue aflojar con fuerza —hasta un 10%—, ya que las expectativas más alentadoras descomprimen las tensiones preelectorales. En la medida en que mejore el panorama político y económico, la demanda debería aflojar y la oferta incrementarse, lo que permitiría anticipar un escenario de mayor estabilidad cambiaria y avances en el proceso de desinflación”, señaló el economista Gustavo Ber.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, consideró que “el resultado electoral disipa las presiones de corto plazo sobre el tipo de cambio y descarta, por ahora, una transición hacia un esquema más libre de flotación, aunque persisten dudas sobre posibles ajustes en los límites de las bandas cambiarias. Los analistas anticipan una mayor estabilidad en las distintas cotizaciones y una pausa en las expectativas de devaluación”.