Luego de completarse las dos primeras jornadas del viaje apostólico del papa León XIV en el país, las autoridades del Poder Ejecutivo manifestaron su plena satisfacción con el desarrollo de los operativos de seguridad, la logística y la respuesta masiva de la ciudadanía. En el Gabinete ministerial enfatizaron que el balance no solo abarca el aspecto organizativo, sino también las repercusiones del mensaje pronunciado por el Santo Padre ante diversos sectores de la sociedad.
El Gobierno negó que los discursos del papa León XIV contengan críticas a Milei
Tras la finalización del segundo día de actividades oficiales del papa León XIV en la Argentina, el Gobierno nacional realizó un balance altamente positivo de la visita apostólica.