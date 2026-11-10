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El Gobierno negó que los discursos del papa León XIV contengan críticas a Milei

Tras la finalización del segundo día de actividades oficiales del papa León XIV en la Argentina, el Gobierno nacional realizó un balance altamente positivo de la visita apostólica.

Luego de completarse las dos primeras jornadas del viaje apostólico del papa León XIV en el país, las autoridades del Poder Ejecutivo manifestaron su plena satisfacción con el desarrollo de los operativos de seguridad, la logística y la respuesta masiva de la ciudadanía. En el Gabinete ministerial enfatizaron que el balance no solo abarca el aspecto organizativo, sino también las repercusiones del mensaje pronunciado por el Santo Padre ante diversos sectores de la sociedad.

Frente a las interpretaciones de la oposición que vincularon las palabras del Pontífice con cuestionamientos a las medidas económicas locales, fuentes oficiales de Balcarce 50 descartaron cualquier animosidad política en la prédica papal. Desde el entorno presidencial señalaron que las reflexiones pronunciadas en la Universidad Católica Argentina (UCA) responden estrictamente a la doctrina eclesiástica y que no deben leerse como posicionamientos puntuales sobre la administración nacional.

Asimismo, desde el Gobierno subrayaron la coincidencia con el Santo Padre en principios clave como la importancia del trabajo como generador de dignidad, el valor de las cooperativas y la apelación a una conducta ética en el plano empresarial. La única discrepancia marcada radicó en el alcance de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral, ámbito en el que el presidente Javier Milei sostiene una visión de mayor apertura y desarrollo frente al sesgo precautorio expuesto por León XIV.

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