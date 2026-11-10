El Gobierno negó que los discursos del papa León XIV contengan críticas a Milei

Frente a las interpretaciones de la oposición que vincularon las palabras del Pontífice con cuestionamientos a las medidas económicas locales, fuentes oficiales de Balcarce 50 descartaron cualquier animosidad política en la prédica papal. Desde el entorno presidencial señalaron que las reflexiones pronunciadas en la Universidad Católica Argentina (UCA) responden estrictamente a la doctrina eclesiástica y que no deben leerse como posicionamientos puntuales sobre la administración nacional.

Asimismo, desde el Gobierno subrayaron la coincidencia con el Santo Padre en principios clave como la importancia del trabajo como generador de dignidad, el valor de las cooperativas y la apelación a una conducta ética en el plano empresarial. La única discrepancia marcada radicó en el alcance de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral, ámbito en el que el presidente Javier Milei sostiene una visión de mayor apertura y desarrollo frente al sesgo precautorio expuesto por León XIV.