El gobierno avanza con la idea de vouchers para reemplazar los planes sociales

La primera experiencia tendrá lugar en el Centro de Formación de Capital Humano, a cargo del Ministerio que encabeza Sandra Pettovello y, quienes asistan podrán acceder a capacitaciones con certificaciones en diferentes oficios que serán progresivos, es decir que se deberán cumplir ciertos requisitos y pasos para poder obtenerlos.

image

Asimismo, los beneficiarios de dichos vouchers podrán canjearlos por capacitaciones, cursos de oficios, certificaciones determinadas y programas de reinserción laboral. Además, se trabaja con sindicatos, universidades, cámaras empresarias, empresas privadas y ONG´s para que puedan brindar la formación y, a su vez, facilitar el acceso al mercado laboral.

Un ejemplo de lo que el Gobierno de Javier Milei quiere llevar a nivel nacional, es una experiencia similar que ya se lleva a cabo en la provincia de Mendoza, donde la gente puede acceder a cursos que no solo capacitan, sino que ayuden en el proceso de reinserción laboral.

Además, trascendió que conocidas compañías multinacionales que ya operan en el país podrían ingresar al programa para tomar a nuevos trabajadores y, de esa forma, reinsertarlos en el mercado laboral.