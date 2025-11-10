El gobierno avanza con la idea de vouchers para reemplazar los planes sociales
El Ejecutivo trabaja en la eliminación de los planes sociales por vouchers para capacitación. Cómo funcionarían.
Una de las promesas de campaña de Javier Milei fue la eliminación de los planes sociales y reemplazarlos por otra herramienta y, en ese sentido, puso primera para que los mismos puedan ser reemplazados por un sistema de “vouchers de capacitación” para la formación laboral.
Por ese motivo, el Gobierno busca que los beneficiarios del programa Volver al Trabajo puedan obtener una capacitación y, de esa forma, eliminar a los intermediarios y poder vincular a los trabajadores con las empresas que realicen búsquedas laborales.
Cómo funcionará el nuevo sistema que encabeza el Ministerio de Capital Humano
En primer lugar, vale destacar que el programa se encuentra en una fase de piloto, es decir, en período de prueba. De todos modos, se busca que los beneficiarios puedan canjear vouchers o cupones por capacitaciones laborales que se realizarán en diferentes lugares.
La primera experiencia tendrá lugar en el Centro de Formación de Capital Humano, a cargo del Ministerio que encabeza Sandra Pettovello y, quienes asistan podrán acceder a capacitaciones con certificaciones en diferentes oficios que serán progresivos, es decir que se deberán cumplir ciertos requisitos y pasos para poder obtenerlos.
Asimismo, los beneficiarios de dichos vouchers podrán canjearlos por capacitaciones, cursos de oficios, certificaciones determinadas y programas de reinserción laboral. Además, se trabaja con sindicatos, universidades, cámaras empresarias, empresas privadas y ONG´s para que puedan brindar la formación y, a su vez, facilitar el acceso al mercado laboral.
Un ejemplo de lo que el Gobierno de Javier Milei quiere llevar a nivel nacional, es una experiencia similar que ya se lleva a cabo en la provincia de Mendoza, donde la gente puede acceder a cursos que no solo capacitan, sino que ayuden en el proceso de reinserción laboral.
Además, trascendió que conocidas compañías multinacionales que ya operan en el país podrían ingresar al programa para tomar a nuevos trabajadores y, de esa forma, reinsertarlos en el mercado laboral.