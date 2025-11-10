El joven Samuel Pablo Aguirre, de 19 años, será imputado por homicidio simple este martes por la mañana en una audiencia que se realizará en el subsuelo de Tribunales. El caso es investigado por el fiscal Nicolás Schiattino, quien encabeza la Fiscalía de Delitos Especiales.
Imputarán por homicidio al joven acusado de matar a su amigo
El fiscal Nicolás Schiattino formalizará este martes la investigación penal contra Samuel Pablo Aguirre (19), principal sospechoso del asesinato de su vecino y amigo José Mario Amaya (36).