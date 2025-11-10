"
Imputarán por homicidio al joven acusado de matar a su amigo

El fiscal Nicolás Schiattino formalizará este martes la investigación penal contra Samuel Pablo Aguirre (19), principal sospechoso del asesinato de su vecino y amigo José Mario Amaya (36).

El joven Samuel Pablo Aguirre, de 19 años, será imputado por homicidio simple este martes por la mañana en una audiencia que se realizará en el subsuelo de Tribunales. El caso es investigado por el fiscal Nicolás Schiattino, quien encabeza la Fiscalía de Delitos Especiales.

Aguirre está señalado como el principal sospechoso del crimen de José Mario Amaya, de 36 años, ocurrido días atrás. Ambos eran vecinos y amigos, pero el vínculo terminó en tragedia. Según las primeras reconstrucciones, tras el ataque, el acusado se fugó de la escena y se escondió entre arbustos y cañaverales, donde fue hallado horas más tarde por la Policía.

Durante la audiencia, el imputado tendrá la posibilidad de declarar o guardar silencio ante el juez de Garantías. Aunque no posee antecedentes penales, el Ministerio Público Fiscal solicitará que permanezca detenido con prisión preventiva durante el proceso, por la gravedad del delito y el riesgo de fuga evidenciado tras el hecho.

Con la formalización de la investigación penal preparatoria, la causa avanzará hacia la etapa de recolección de pruebas, declaraciones testimoniales y pericias que permitirán determinar cómo ocurrió el homicidio y cuál fue el móvil del ataque.

