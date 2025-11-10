Imputarán por homicidio al joven acusado de matar a su amigo

Aguirre está señalado como el principal sospechoso del crimen de José Mario Amaya, de 36 años, ocurrido días atrás. Ambos eran vecinos y amigos, pero el vínculo terminó en tragedia. Según las primeras reconstrucciones, tras el ataque, el acusado se fugó de la escena y se escondió entre arbustos y cañaverales, donde fue hallado horas más tarde por la Policía.

image

Durante la audiencia, el imputado tendrá la posibilidad de declarar o guardar silencio ante el juez de Garantías. Aunque no posee antecedentes penales, el Ministerio Público Fiscal solicitará que permanezca detenido con prisión preventiva durante el proceso, por la gravedad del delito y el riesgo de fuga evidenciado tras el hecho.