Cayó la banda del "auto alquilado" tras un asalto armado en Capital

Tras concretar el atraco, los asaltantes escaparon a bordo de un automóvil Renault Logan de color azul. Sin embargo, la huida duró poco. Personal del grupo motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales, bajo las órdenes del Oficial Subinspector Emiliano Cabrá, recibió el alerta radial e inició de inmediato las averiguaciones de campo. La pista clave surgió al determinar que el vehículo utilizado por la banda era alquilado, lo que permitió orientar rápidamente la búsqueda.

Con los datos recabados, los efectivos desplegaron un patrullaje de precisión en el departamento Santa Lucía. Alrededor de la 01 de la madrugada, los uniformados localizaron el Renault Logan (dominio NSM 583) estacionado en la Manzana D del Barrio Los Troperos, junto a tres hombres cuyas características físicas coincidían exactamente con las descriptas por la víctima.