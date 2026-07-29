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Cayó la banda del "auto alquilado" tras un asalto armado en Capital

Tres jóvenes encañonaron al dueño de un local, lo redujeron y huyernum con mercadería y un parlante. La Policía rastreó el vehículo utilizado y los atrapó en el Barrio Los Troperos con el botín a la vista.

Un audaz asalto perpetrado a mano armada y en banda durante la noche en Capital terminó con tres sospechosos aprehendidos. El hecho ocurrió cerca de las 22 en la intersección de calle 9 de Julio y Paula Albarracín de Sarmiento, donde tres delincuentes irrumpieron violentamente en un local comercial, encañonaron a su propietario, Marcos Calderón Sosa, y lo redujeron para sustraer diversos efectos antes de darse a la fuga.

Tras concretar el atraco, los asaltantes escaparon a bordo de un automóvil Renault Logan de color azul. Sin embargo, la huida duró poco. Personal del grupo motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales, bajo las órdenes del Oficial Subinspector Emiliano Cabrá, recibió el alerta radial e inició de inmediato las averiguaciones de campo. La pista clave surgió al determinar que el vehículo utilizado por la banda era alquilado, lo que permitió orientar rápidamente la búsqueda.

Con los datos recabados, los efectivos desplegaron un patrullaje de precisión en el departamento Santa Lucía. Alrededor de la 01 de la madrugada, los uniformados localizaron el Renault Logan (dominio NSM 583) estacionado en la Manzana D del Barrio Los Troperos, junto a tres hombres cuyas características físicas coincidían exactamente con las descriptas por la víctima.

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Al momento del abordaje policial, los sospechosos adoptaron una actitud hostil y comenzaron a ofuscarse con los agentes. Sin embargo, la maniobra quedó desarticulada de inmediato cuando los efectivos observaron a simple vista, en el interior del habitáculo del coche, el parlante portátil y varios atados de cigarrillos sustraídos al comerciante.

Los tres sujetos —identificados como Alex Iván Irrazabal (24), Eric Mauricio Godoy (25) y Víctor Lauriano Castro (27), todos residentes de la zona— fueron aprehendidos en el acto. En el lugar se hizo presente el fiscal Dr. Santiago Bruno, quien dio inicio formal al procedimiento especial de Flagrancia bajo la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda. El vehículo quedó secuestrado a la espera de la correspondiente orden judicial para su requisa integral.

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