Un audaz asalto perpetrado a mano armada y en banda durante la noche en Capital terminó con tres sospechosos aprehendidos. El hecho ocurrió cerca de las 22 en la intersección de calle 9 de Julio y Paula Albarracín de Sarmiento, donde tres delincuentes irrumpieron violentamente en un local comercial, encañonaron a su propietario, Marcos Calderón Sosa, y lo redujeron para sustraer diversos efectos antes de darse a la fuga.
Cayó la banda del "auto alquilado" tras un asalto armado en Capital
Tres jóvenes encañonaron al dueño de un local, lo redujeron y huyernum con mercadería y un parlante. La Policía rastreó el vehículo utilizado y los atrapó en el Barrio Los Troperos con el botín a la vista.