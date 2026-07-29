Rescatan un guanaco y aves autóctonas en cautiverio en Caucete

Las actuaciones se iniciaron a partir de tareas investigativas previas que permitieron a los efectivos determinar que en una vivienda del municipio caucetero se mantenían especies autóctonas en cautiverio. Con las pruebas recabadas, se solicitó la correspondiente orden judicial, expedida por la Jueza de Paz Letrada de Caucete, para llevar a cabo el allanamiento del inmueble.

Durante el registro del domicilio, la Policía procedió al secuestro de una hembra adulta de guanaco, de pelaje marrón y vientre blanco, una liebre y un total de ocho aves autóctonas: tres zorzales mandioca, dos corbatitas, un zorzal negro, un tordo y un estornino moteado. Asimismo, se incautaron las jaulas en las que se encontraban hacinados los pájaros y cinco trampas de piso utilizadas habitualmente para la captura de zorros.