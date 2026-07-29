"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > guanaco

Rescatan un guanaco y aves autóctonas en cautiverio en Caucete

Efectivos de la Unidad Rural N° 3 hallaron un guanaco, una liebre, aves y trampas para zorros en una vivienda. Un hombre mayor de edad quedó vinculado a la causa por infracción a la Ley de Fauna.

Personal de la Unidad Rural N° 3 "Los Médanos" concretó un exitoso procedimiento policial en el departamento Caucete, donde logró rescatar a diversos ejemplares de animales silvestres que permanecían retenidos de manera ilegal. La intervención se dio en el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial de Fauna N° 941-R.

Las actuaciones se iniciaron a partir de tareas investigativas previas que permitieron a los efectivos determinar que en una vivienda del municipio caucetero se mantenían especies autóctonas en cautiverio. Con las pruebas recabadas, se solicitó la correspondiente orden judicial, expedida por la Jueza de Paz Letrada de Caucete, para llevar a cabo el allanamiento del inmueble.

Durante el registro del domicilio, la Policía procedió al secuestro de una hembra adulta de guanaco, de pelaje marrón y vientre blanco, una liebre y un total de ocho aves autóctonas: tres zorzales mandioca, dos corbatitas, un zorzal negro, un tordo y un estornino moteado. Asimismo, se incautaron las jaulas en las que se encontraban hacinados los pájaros y cinco trampas de piso utilizadas habitualmente para la captura de zorros.

Te puede interesar...

A raíz del operativo, se notificó de la causa a un ciudadano mayor de edad, de apellido R., con domicilio en dicho departamento, y se labraron las actuaciones contravencionales correspondientes por la tenencia ilegal de fauna silvestre.

Temas

Te puede interesar