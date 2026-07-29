Personal de la Unidad Rural N° 3 "Los Médanos" concretó un exitoso procedimiento policial en el departamento Caucete, donde logró rescatar a diversos ejemplares de animales silvestres que permanecían retenidos de manera ilegal. La intervención se dio en el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial de Fauna N° 941-R.
Rescatan un guanaco y aves autóctonas en cautiverio en Caucete
Efectivos de la Unidad Rural N° 3 hallaron un guanaco, una liebre, aves y trampas para zorros en una vivienda. Un hombre mayor de edad quedó vinculado a la causa por infracción a la Ley de Fauna.