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Incidentes en la puerta del estadio de San Martín: cayó un barra brava con drogas

El joven de 21 años provocaba disturbios en un acceso al Hilario Sánchez. Al ver llegar a la Policía, arrojó una caja donde llevaba cigarrillos de marihuana y envoltorios con sustancia vegetal.

Un sujeto fue aprehendido y se le secuestró una importante cantidad de estupefacientes luego de protagonizar desórdenes en las inmediaciones del Estadio Hilario Sánchez, la cancha del Club Atlético San Martín. El procedimiento policial tuvo lugar durante la jornada de este martes a partir de un alerta por incidentes causados por hinchas en las inmediaciones del predio deportivo.

Efectivos de la Base Motorizada N° 1 acudieron al lugar tras ser comisionados por el llamado de auxilio que daba cuenta de desmanes provocados por barras bravas en el portón de ingreso al estadio. Al arribar a la intersección de calle Mendoza y Lautaro, los uniformados visualizaron a un hombre vestido con indumentaria del club verdinegro provocando altercados en la vía pública.

Al percatarse de la presencia del patrullero, el individuo intentó deshacerse de elementos comprometedores arrojando una caja de color negro a los pocos metros. Al ser abordado por los agentes para la correspondiente identificación, el sujeto reaccionó con violencia, tornándose altamente ofuscado, profiriendo insultos y amenazando al personal policial con tomar represalias, motivo por el cual se concretó de inmediato su aprehensión.

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Con el apoyo de un móvil del Comando Central, las fuerzas de seguridad desplegaron un rastrillaje en la zona y lograron recuperar la caja descartada. En su interior hallaron 12 cigarrillos de fabricación casera y 5 bolsas de nylon que contenían una sustancia compactada de color verde.

Ante el hallazgo, se dio intervención al personal de la Dirección de Drogas Ilegales y las actuaciones se trasladaron a la sede de la Comisaría 2°, donde los especialistas realizaron las pruebas de campo y el pesaje correspondiente. El detenido fue identificado como Rodríguez, de 21 años y con domicilio en el departamento Chimbas.

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