Incidentes en la puerta del estadio de San Martín: cayó un barra brava con drogas

Efectivos de la Base Motorizada N° 1 acudieron al lugar tras ser comisionados por el llamado de auxilio que daba cuenta de desmanes provocados por barras bravas en el portón de ingreso al estadio. Al arribar a la intersección de calle Mendoza y Lautaro, los uniformados visualizaron a un hombre vestido con indumentaria del club verdinegro provocando altercados en la vía pública.

Al percatarse de la presencia del patrullero, el individuo intentó deshacerse de elementos comprometedores arrojando una caja de color negro a los pocos metros. Al ser abordado por los agentes para la correspondiente identificación, el sujeto reaccionó con violencia, tornándose altamente ofuscado, profiriendo insultos y amenazando al personal policial con tomar represalias, motivo por el cual se concretó de inmediato su aprehensión.