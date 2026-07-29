Un sujeto fue aprehendido y se le secuestró una importante cantidad de estupefacientes luego de protagonizar desórdenes en las inmediaciones del Estadio Hilario Sánchez, la cancha del Club Atlético San Martín. El procedimiento policial tuvo lugar durante la jornada de este martes a partir de un alerta por incidentes causados por hinchas en las inmediaciones del predio deportivo.
Incidentes en la puerta del estadio de San Martín: cayó un barra brava con drogas
El joven de 21 años provocaba disturbios en un acceso al Hilario Sánchez. Al ver llegar a la Policía, arrojó una caja donde llevaba cigarrillos de marihuana y envoltorios con sustancia vegetal.