Luz verde de Nación: Vicuña reforzará el sistema eléctrico de San Juan

"La obtención de este certificado representa un paso muy importante para el desarrollo del proyecto y, al mismo tiempo, constituye una oportunidad para dejar infraestructura estratégica que fortalecerá el sistema eléctrico de San Juan y acompañará el crecimiento de la provincia durante las próximas décadas", destacó José Morea, Country Director de Vicuña.

Beneficios concretos para la provincia

Las obras, que se realizarán en el nivel de 500 kV (la mayor capacidad del país), permitirán resolver restricciones de transporte de energía hacia el noroeste sanjuanino y dejarán preparado el sistema para acompañar el consumo futuro.

Entre las ventajas principales que traerá este mega proyecto se destacan:

Mejor conexión regional: El tramo Rodeo-Chaparro se alineará con la futura interconexión con La Rioja Sur, señalada como prioritaria a nivel nacional.

Impulso a las energías limpias: En la zona de Chaparro se creará un nodo clave para potenciar la producción de energía fotovoltaica y nuevos proyectos renovables.

Capacidad sobrante: Una vez cubiertas las necesidades del Proyecto Vicuña, la capacidad eléctrica restante podrá ser aprovechada por otros usuarios e industrias según lo determine la normativa.

En paralelo, la compañía mantiene conversaciones fluidas con el EPRE y las autoridades provinciales para evaluar el reconocimiento de inversiones realizadas sobre redes eléctricas ya existentes.

Sobre el Proyecto Vicuña

Vicuña Corp. es la empresa conformada por BHP y Lundin Mining para llevar adelante el desarrollo de Josemaría, un avanzado proyecto de cobre situado en la cordillera sanjuanina, así como el depósito de cobre, oro y plata Filo del Sol.