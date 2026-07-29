Un agente le salvó la vida a una beba que se ahogó con un caramelo

El episodio se registró cerca de las 23:10 sobre el Bulevar Sarmiento Oeste, en la localidad de Villa Krause. En ese punto se encontraban apostados efectivos de la Base Motorizada N°2 (jurisdicción de la Comisaría 6°) cuando irrumpió en el lugar una mujer de 40 años, de apellido Gómez y con domicilio en el Barrio La Estación, solicitando auxilio desesperado para su hija.

Al constatar que la niña se encontraba cursando un cuadro de asfixia por el caramelo, el cabo Francisco Díaz intervino de inmediato. El efectivo aplicó con rapidez maniobras de reanimación y primeros auxilios sobre la menor, logrando desobstruir sus vías respiratorias y haciendo que recuperara la consciencia en el lugar.