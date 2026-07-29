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Un agente le salvó la vida a una beba que se ahogó con un caramelo

El hecho ocurrió en Villa Krause cuando la madre acudió desesperada a la Policía. Un cabo de la Motorizada le practicó maniobras de reanimación y logró que volviera a respirar.

Un tenso momento que pudo haber terminado en tragedia finalizó con un heroico rescate durante la noche de este martes en el departamento Rawson. Un efectivo policial logró salvarle la vida a una beba de 1 año y 10 meses que se estaba ahogando tras sufrir la obstrucción de sus vías aéreas con una golosina.

El episodio se registró cerca de las 23:10 sobre el Bulevar Sarmiento Oeste, en la localidad de Villa Krause. En ese punto se encontraban apostados efectivos de la Base Motorizada N°2 (jurisdicción de la Comisaría 6°) cuando irrumpió en el lugar una mujer de 40 años, de apellido Gómez y con domicilio en el Barrio La Estación, solicitando auxilio desesperado para su hija.

Al constatar que la niña se encontraba cursando un cuadro de asfixia por el caramelo, el cabo Francisco Díaz intervino de inmediato. El efectivo aplicó con rapidez maniobras de reanimación y primeros auxilios sobre la menor, logrando desobstruir sus vías respiratorias y haciendo que recuperara la consciencia en el lugar.

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Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Médicas 107 (Interno N°112) arribó a la escena para examinar a la niña. Tras la evaluación médica, los profesionales constataron que la paciente se encontraba hemodinámicamente stable y con sus signos vitales dentro de los parámetros normales, por lo que no hizo falta trasladarla a ningún hospital.

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