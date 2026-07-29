Un tenso momento que pudo haber terminado en tragedia finalizó con un heroico rescate durante la noche de este martes en el departamento Rawson. Un efectivo policial logró salvarle la vida a una beba de 1 año y 10 meses que se estaba ahogando tras sufrir la obstrucción de sus vías aéreas con una golosina.
Un agente le salvó la vida a una beba que se ahogó con un caramelo
El hecho ocurrió en Villa Krause cuando la madre acudió desesperada a la Policía. Un cabo de la Motorizada le practicó maniobras de reanimación y logró que volviera a respirar.