Miércoles con probabilidad de tormentas aisladas y una máxima que alcanzará los 18°C

Para el resto de la jornada, el organismo prevé que la temperatura máxima ascienda hasta los 18°C, mientras que la mínima se mantendrá en los 10°C.

Probabilidad de precipitaciones y viento sur

Durante las primeras horas del día se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 10% y el 40%, acompañada por vientos del sector sur con velocidades de entre 13 y 22 km/h.