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Miércoles con probabilidad de tormentas aisladas y una máxima que alcanzará los 18°C

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada cubierta con precipitaciones matutinas y vientos del sector sur. El registro térmico variará entre los 10°C y los 18°C.

La jornada de este miércoles 29 de julio comenzó con cielo cubierto en San Juan y una temperatura de 12.3°C registrada a las 6:00 de la mañana. Según los datos oficiales provistos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la humedad relativa alcanza el 81 %, con una presión atmosférica de 945.8 hPa, vientos del sector sur a 8 km/h y una visibilidad normal de 15 kilómetros.

Para el resto de la jornada, el organismo prevé que la temperatura máxima ascienda hasta los 18°C, mientras que la mínima se mantendrá en los 10°C.

Probabilidad de precipitaciones y viento sur

Durante las primeras horas del día se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 10% y el 40%, acompañada por vientos del sector sur con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

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A medida que avance la tarde y hacia la noche, el clima irá mejorando paulatinamente: el cielo se presentará parcialmente nublado, las probabilidades de lluvia descenderán al 0% y el viento sur aminorará su intensidad, manteniéndose entre los 7 y 12 km/h.

La salida del sol se registró a las 08:24 horas y la puesta está prevista para las 18:57 horas.

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