La jornada de este miércoles 29 de julio comenzó con cielo cubierto en San Juan y una temperatura de 12.3°C registrada a las 6:00 de la mañana. Según los datos oficiales provistos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la humedad relativa alcanza el 81 %, con una presión atmosférica de 945.8 hPa, vientos del sector sur a 8 km/h y una visibilidad normal de 15 kilómetros.
Miércoles con probabilidad de tormentas aisladas y una máxima que alcanzará los 18°C
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada cubierta con precipitaciones matutinas y vientos del sector sur. El registro térmico variará entre los 10°C y los 18°C.