El ministerio de permuta: Defensa canjeó vehículos y generadores por 4 motoguadañas
La Fuerza Aérea entregó vehículos, generadores y embarcaciones en desuso a cambio de un lote de herramientas. El valor del material cedido superaría ampliamente lo recibido, según estimaciones.
Una operación de permuta realizada por la Fuerza Aérea Argentina generó cuestionamientos luego de que se conociera que un lote de bienes en desuso fue intercambiado por herramientas de uso común.
El acuerdo se concretó a través de la III Brigada Aérea con asiento en Reconquista, Santa Fe, mediante una contratación directa bajo la órbita del Ministerio de Defensa. La operación consistió en la entrega de distintos equipos considerados en rezago a cambio de un conjunto de herramientas.
Entre los bienes cedidos por el Estado se incluyeron seis vehículos, dos embarcaciones, un grupo electrógeno y dos generadores industriales, además de otros elementos.
Según consta en los anexos técnicos, los generadores contienen 25.500 kilos de hierro fundido y 500 kilos de cobre, materiales que poseen valor de rescate incluso en condición de chatarra. El pliego especifica que todos los bienes fueron entregados “en el estado en que se encuentran”, condición habitual en operaciones de rezago.
Qué recibió el Estado
A cambio del lote, el Estado recibió un conjunto de herramientas y equipamiento menor, entre ellos:
4 motoguadañas STIHL FS 221
Rotomartillo
Hidrolavadora
Taladro percutor
Atornillador eléctrico
Amoladora de 230 mm
Juegos de llaves, puntas y destornilladores
Manifold
Hormigonera de 150 litros
Impresoras Brother
El valor total estimado de estos equipos, según precios de mercado, ronda los 9,3 millones de pesos.
Diferencias en la valuación
Tomando valores de mercado para materiales y equipos similares, estimaciones indican que el lote entregado por el Estado podría ubicarse entre 19,5 y 21,9 millones de pesos, incluso considerando su condición de rezago. Con esas cifras, la diferencia entre lo entregado y lo recibido oscilaría entre 10 y 12,5 millones de pesos.
La operación se realizó mediante la Contratación Directa N.º 40/19-0103-CDI25, mientras que la contraparte privada de la permuta fue el empresario Miguel Ángel Barolín.