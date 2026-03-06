El ministerio de permuta: Defensa canjeó vehículos y generadores por 4 motoguadañas

Los bienes entregados

El lote entregado por el Estado incluyó:

Ómnibus Mercedes-Benz OH 1115 image

Camión volcador Mercedes-Benz 1514 image

Dos utilitarios Renault Trafic

Pickup Chevrolet Cheyenne

Autoelevador Clark

Bote neumático Zodiac con motor Johnson 55 HP

Embarcación Antártida-05 con motor Johnson 115 HP image

Grupo electrógeno Deutz de 40 kVA

Dos generadores GM 567

Según consta en los anexos técnicos, los generadores contienen 25.500 kilos de hierro fundido y 500 kilos de cobre, materiales que poseen valor de rescate incluso en condición de chatarra. El pliego especifica que todos los bienes fueron entregados “en el estado en que se encuentran”, condición habitual en operaciones de rezago.

Qué recibió el Estado

A cambio del lote, el Estado recibió un conjunto de herramientas y equipamiento menor, entre ellos:

4 motoguadañas STIHL FS 221

Rotomartillo

Hidrolavadora

Taladro percutor

Atornillador eléctrico

Amoladora de 230 mm image

Juegos de llaves, puntas y destornilladores

Manifold

Hormigonera de 150 litros

Impresoras Brother image

El valor total estimado de estos equipos, según precios de mercado, ronda los 9,3 millones de pesos.

Diferencias en la valuación

Tomando valores de mercado para materiales y equipos similares, estimaciones indican que el lote entregado por el Estado podría ubicarse entre 19,5 y 21,9 millones de pesos, incluso considerando su condición de rezago. Con esas cifras, la diferencia entre lo entregado y lo recibido oscilaría entre 10 y 12,5 millones de pesos.

La operación se realizó mediante la Contratación Directa N.º 40/19-0103-CDI25, mientras que la contraparte privada de la permuta fue el empresario Miguel Ángel Barolín.