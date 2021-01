El Gobierno autorizará un nuevo aumento en la tarifas de taxis y remises

El último aumento fue del 20% y se autorizó en septiembre pasado. Cuatro meses después, con dos subas en el primer mes del año en el precio de los combustibles, la necesidad del reajuste tarifario se tornó una prioridad para los "tacheros". Desde el gobierno local, asumieron que es entendible el requerimiento y le darán lugar al aumento, pero recién este fin de semana se definirá el porcentaje.

"Nos han pedido que se haga una readecuación en base a los costos. No podemos definir aún el porcentaje porque es un tema complejo. No todo el sector está de acuerdo, sino algunos frentes quieren aumentar. Hay remiseros que no quieren subir demasiado el valor, porque saben que se quedarán sin pasajeros", explicó el secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendariz, a sanjuan8.com.

La última resolución del Ministerio de Gobierno dejó la bajada de bandera nocturna en $52,74, mientras que la diurna cuesta $47,88. En tanto, los 40 segundos de espera (se actualiza en ese tiempo) tiene un valor de $3,19 en el día y $3,52 en la noche. La hora de espera está en $288 con luz de día, mientras que en la noche sale $316,80. Estos valores podrían ser modificados en la segunda quincena de enero, cuando esté listo el decreto.

Otro de los cinco puntos que reclamó el sector, que realizó dos manifestaciones consecutivas en la Terminal de Ómnibus en las últimas 24 horas, tiene que ver con la RTO. Lo que están pidiendo, básicamente, es que se modifique el tiempo en el que tiene que cambiar la oblea, que actualmente es cada 6 meses.

La explicación del Gobierno, que está analizando también este punto, es que no todos los autos poseen la misma antigüedad y las mismas condiciones de uso; por lo cual se está diseñando una escala que tenga relación con los años de vida útil del vehículo. A modo de ejemplo: si un auto tiene 2 años de uso, podría quedar autorizado a hacer la RTO cada 2 años; si un móvil tiene 4 años, podría quedar obligado a hacerla cada 1 año. Esa tabla (que no es la que acabamos de usar como ejemplo) quedará diseñada este fin de semana.

El tercer ítem solicitado fue el aumento de los controles para taxis y remises truchos. En este sentido, el Gobierno local está dispuesto a salir a controlar más, incluso, se comprometerán a realizar una campaña de publicidad para los taxis y remises autorizados. Esta campaña será difundida en los medios locales desde la semana que viene.

Lo inviable, dentro de los pedidos

Los puntos que no quedarán autorizados, según confirmó el gobierno local, tienen que ver con el cambio de modelo de los vehículos. "Se está pidiendo que se autorice un tipo de modelo de auto para que sea remis, que no está permitido por ley", explicó Armendariz. Esto tiene que ver con modelos determinados (en este caso un Sedan de cinco puertas, que no tiene baúl) que no cuenta con las características necesarias para el confort de los pasajeros.

Otro pedido, también inviable, es que se extiendan los términos de antigüedad de los autos. Esto quiere decir que se le otorgue licencia a un auto con más de 10 años de antigüedad. Actualmente la antigüedad permitida es de 8 años, pero se autoriza una prórroga de 2, pudiendo llegar a 10. No se permitirán modelos mayores.