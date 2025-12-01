Marcelo Orrego recorrió las obras del nuevo Instituto Odontológico

Lambert destacó también los tragaluces y patios internos, que permiten iluminar naturalmente los espacios y disminuir el uso de luz artificial durante el día. A esto se suma un sistema de recirculación de agua, que refuerza el carácter autosustentable del edificio.

Actualmente, la obra se encuentra en un 47% de avance. El ingeniero informó que el proyecto atraviesa uno de sus picos de actividad, con 75 trabajadores en obra. Otro pico de trabajo se producirá entre enero y febrero, cuando se intensifiquen las instalaciones de termomecánica, gases medicinales, electricidad y la puesta en marcha de la subestación eléctrica del edificio.

Sobre los sistemas de gases medicinales, Lambert explicó que “todas las instalaciones pasan por pruebas de hermeticidad, funcionamiento y puesta en marcha, lo que garantiza que el edificio se entregue con los sistemas operando correctamente y con los niveles de seguridad requeridos”.

El gobernador Orrego destacó que el nuevo Instituto Odontológico “permitirá mejorar la atención, ampliar la capacidad operativa y ofrecer un servicio moderno, accesible y de calidad para todos los sanjuaninos”. Cuando esté en funcionamiento, se convertirá en un centro de referencia en diagnóstico, tratamientos y emergencias odontológicas.