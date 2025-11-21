El Gobernador analizó la fiesta y destacó el rol del público y artistas

Uno de los puntos que subrayó fue el enfoque inclusivo de la edición 2025. “Siempre se ha trabajado con chicos con discapacidad y eso nos hace una sociedad más humana e integral”, dijo. También retomó los planteos que los sanjuaninos habían hecho antes de la fiesta, relacionados a conectividad, transporte y accesibilidad. “Primero la seguridad es fundamental. Agradezco a la policía, Defensa Civil y Salud, porque estamos atentos a cada detalle”.

El gobernador valoró la masiva presencia de público y turistas. Según describió, recorrió la feria y encontró visitantes de varias provincias y también del país vecino. Entre las autoridades presentes mencionó al gobernador de la cuarta región de Chile, a la alcaldesa de La Serena y a varios alcaldes, incluyendo al de Vicuña, con quien compartió un encuentro en su stand. “Pude disfrutar sus tradiciones”, dijo entre risas.

image

Al analizar el funcionamiento general de la fiesta, Orrego remarcó el rol del sector privado. “Gran parte de esto hay que agradecérselo a los privados porque pagan los stands. Con ese dinero pagamos los artistas. Es una mirada más austera y articulada entre lo público y lo privado”, explicó.

En un tramo más informal, habló sobre su participación en ediciones anteriores y sobre la posibilidad de repetir su recordado momento musical. “El año pasado me animé porque ya estaba relajado. Ahora no sé, fue debut y despedida”, bromeó. También mencionó sus gustos musicales: “Salto de un cuarteto al rock and roll y de ahí a una zamba. Me gusta un poco de todo”.

De cara al domingo, confirmó que la feria y los escenarios al aire libre funcionarán para que los artistas locales que no pudieron presentarse el jueves tengan su espacio. “Es una fiesta de la familia y todos tenemos que ser parte”, expresó. Además, consideró que el feriado del lunes permite extender la actividad sin complicaciones.

Antes de despedirse, Orrego habló de su visión a futuro: “Siempre tenemos que superarnos sin perder la esencia de esta fiesta, que es el amor por lo nuestro. Todo es perfectible”. Y adelantó que seguirá recorriendo el predio “como uno más”, incluso cambiando el look protocolar por una remera para mezclarse entre el público.