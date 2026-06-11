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Vuelco de una combi en la Quebrada de las Burras: el chofer fue hospitalizado

El accidente ocurrió este jueves por la tarde sobre la Ruta 149, en Calingasta. El conductor, único ocupante del vehículo, fue trasladado al Hospital Rawson para su atención.

Un impactante siniestro vial se registró este jueves por la tarde en la Quebrada de las Burras, sobre la Ruta 149, en el departamento Calingasta. Una combi terminó volcada tras perder el control en una curva y su conductor debió ser trasladado a un centro de salud.

El hecho ocurrió cerca de las 15 horas, en inmediaciones del derivador que conecta los departamentos de Calingasta e Iglesia. Por causas que son materia de investigación, el conductor de una Mercedes Benz perteneciente a la empresa Maxi Brant perdió el dominio del rodado mientras circulaba con dirección hacia la Ciudad de San Juan.

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Tras desviarse de la calzada, la movilidad derrapó varios metros y terminó volcada sobre un guardarraíl, en una escena que llamó la atención de quienes transitaban por la zona.

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Según las primeras informaciones, el conductor, un hombre de aproximadamente 45 años, era el único ocupante del vehículo al momento del accidente. Personal de emergencias llegó rápidamente al lugar y le brindó las primeras asistencias.

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Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Rawson, donde quedó bajo observación médica. De acuerdo con los datos preliminares, se encontraba consciente, aunque presentaba diversos golpes y dolencias producto del fuerte vuelco.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para relevar las circunstancias del hecho y garantizar la seguridad vial en este tramo de la ruta, caracterizado por sus curvas pronunciadas y desniveles.

Las autoridades intentan establecer ahora si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica, un error humano o las condiciones del camino.

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