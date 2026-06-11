Vuelco de una combi en la Quebrada de las Burras: el chofer fue hospitalizado

Según las primeras informaciones, el conductor, un hombre de aproximadamente 45 años, era el único ocupante del vehículo al momento del accidente. Personal de emergencias llegó rápidamente al lugar y le brindó las primeras asistencias.

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Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Rawson, donde quedó bajo observación médica. De acuerdo con los datos preliminares, se encontraba consciente, aunque presentaba diversos golpes y dolencias producto del fuerte vuelco.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para relevar las circunstancias del hecho y garantizar la seguridad vial en este tramo de la ruta, caracterizado por sus curvas pronunciadas y desniveles.

Las autoridades intentan establecer ahora si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica, un error humano o las condiciones del camino.