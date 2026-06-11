Un impactante siniestro vial se registró este jueves por la tarde en la Quebrada de las Burras, sobre la Ruta 149, en el departamento Calingasta. Una combi terminó volcada tras perder el control en una curva y su conductor debió ser trasladado a un centro de salud.
Vuelco de una combi en la Quebrada de las Burras: el chofer fue hospitalizado
El accidente ocurrió este jueves por la tarde sobre la Ruta 149, en Calingasta. El conductor, único ocupante del vehículo, fue trasladado al Hospital Rawson para su atención.