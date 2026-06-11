Entre rotondas, canales y avenidas: los accidentes que sacudieron la jornada

Tras el accidente, vecinos y automovilistas asistieron a la mujer mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia. Algunos testigos manifestaron su malestar por la demora en la asistencia sanitaria.

Minutos después arribaron efectivos policiales y personal médico, que brindaron las primeras atenciones y dispusieron un corte preventivo del tránsito para facilitar las pericias y preservar la escena del hecho.

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Otro de los siniestros se registró en el departamento 25 de Mayo, sobre calle Divisoria, en las inmediaciones de la Ruta 270.

De acuerdo con la información preliminar, una docente que conducía un Peugeot 207 Compact perdió el control del vehículo por causas que aún son investigadas y terminó dentro de un canal de hormigón.

Afortunadamente, el cauce se encontraba sin agua al momento del accidente, lo que evitó consecuencias más graves.

Una ambulancia acudió al lugar para asistir a la conductora, quien se encontraba consciente y, según las primeras evaluaciones, no presentaba lesiones de gravedad. Las imágenes del hecho mostraron importantes daños materiales en la parte frontal del automóvil, que quedó atrapado entre las paredes del canal.

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El tercer episodio tuvo lugar al mediodía en una de las zonas de mayor circulación vehicular de la Capital sanjuanina: la rotonda ubicada en el cruce de Avenida Ignacio de la Roza y Avenida Alem.

Según las primeras actuaciones, una motociclista circulaba por Avenida Central en sentido oeste-este, mientras que un Toyota Corolla avanzaba por Avenida Alem de sur a norte. Por motivos que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron dentro de la rotonda.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto cayó sobre el pavimento y debió recibir asistencia médica en el lugar. Posteriormente fue trasladada a un centro de salud para una evaluación más exhaustiva. Las primeras versiones indican que habría sufrido diversos golpes y una posible fractura en una de sus piernas.

La conductora del automóvil, en tanto, no presentó lesiones.