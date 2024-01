El Fiscal afirmó que Amarfil estaba indefenso ante el ataque

Del mismo modo, el Fiscal sostuvo que "Bustos lo llevó (a la víctima) a ese lugar descampado" y agregó que "había una relación de confianza entre ellos". En el lugar se encontraron muñequeras de cuero, que "fueron utilizadas", al igual que un cuchillo.

"Si bien no hubo una premeditación, si hubo una pre ordenación en la conducta que no solo garantizó el resultado sino también la indefensión de Amarfil, ya que no podía mover sus manos", expresó.

Por otro lado, Riveros destacó que no se detectaron lesiones compatibles con violencia sexual y que la mordedura que presentaba Bustos, aún no se confirmó si fue realizada por un humano, o la víctima específicamente.

Además, el fiscal consideró que la extensión de la IPP (un año) es "oportuna" y que la prisión preventiva "está justificada).