El Ejército realizará prácticas de tiro en su predio de Marquesado

Las prácticas se desarrollarán desde el miércoles 10 hasta el sábado 13 de septiembre, en horario de 7:30 a 20:00. La institución aclaró que se trata de actividades programadas dentro de la instrucción militar habitual y pidió a la comunidad tomar los recaudos correspondientes en la zona durante esos días.

actividad en el predio del ejército

Estos entrenamientos buscan mantener la preparación y capacidad operativa de los efectivos de la unidad, que cuenta con una larga tradición en la provincia de San Juan.