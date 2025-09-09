"
El Ejército realizará prácticas de tiro en su predio de Marquesado

El RIM 22 hará ejercicios de tiro en el Campo Militar General Sarmiento. Piden respetar las restricciones de acceso desde el miércoles hasta el sábado.

La Guarnición Ejército San Juan informó que el Regimiento de Infantería de Montaña 22 “Tte. Cnel. Juan Manuel Cabot” llevará a cabo ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, ubicado entre la Ruta Nacional 60, la Avenida Libertador General San Martín y las Sierras de Zonda, en la localidad de Marquesado, departamento de Rivadavia.

Las prácticas se desarrollarán desde el miércoles 10 hasta el sábado 13 de septiembre, en horario de 7:30 a 20:00. La institución aclaró que se trata de actividades programadas dentro de la instrucción militar habitual y pidió a la comunidad tomar los recaudos correspondientes en la zona durante esos días.

Estos entrenamientos buscan mantener la preparación y capacidad operativa de los efectivos de la unidad, que cuenta con una larga tradición en la provincia de San Juan.

El Ejército Argentino recordó además la importancia de respetar las restricciones de acceso al área de prácticas para preservar la seguridad de la población civil.

