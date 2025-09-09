La Guarnición Ejército San Juan informó que el Regimiento de Infantería de Montaña 22 “Tte. Cnel. Juan Manuel Cabot” llevará a cabo ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, ubicado entre la Ruta Nacional 60, la Avenida Libertador General San Martín y las Sierras de Zonda, en la localidad de Marquesado, departamento de Rivadavia.
El Ejército realizará prácticas de tiro en su predio de Marquesado
El RIM 22 hará ejercicios de tiro en el Campo Militar General Sarmiento. Piden respetar las restricciones de acceso desde el miércoles hasta el sábado.