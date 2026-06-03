"Por todas": masiva movilización en una jornada de memoria, reclamo y justicia

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Antes de la movilización se realizó un abrazo colectivo, una merienda popular y diferentes intervenciones donde se compartieron reflexiones sobre el escenario actual. Luego, cerca de las 17:30, la columna comenzó a avanzar por Avenida Libertador hacia calle Mendoza para dirigirse finalmente a la Plaza 25 de Mayo, donde estaba prevista la lectura de un documento conjunto.

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Durante el recorrido se multiplicaron los carteles con mensajes que reflejaban el espíritu de la convocatoria. Frases como “Que ser mujer no nos quite la vida”, “Si la Justicia es machista, que la memoria sea feminista”, “Te cansás de oírlo, nosotras de vivirlo” y “Por todas” acompañaron la marcha que reunió a participantes de distintas edades.

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Uno de los reclamos provinciales estuvo vinculado al caso Naveda, víctima de un intento de femicidio ocurrido en enero de este año. Las organizaciones exigieron que la causa sea abordada con perspectiva de género y reclamaron una condena acorde a la gravedad de los hechos investigados.

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La movilización reunió a una amplia diversidad de sectores, entre ellos asociaciones civiles, sindicatos, agrupaciones estudiantiles, organizaciones feministas, entidades profesionales y espacios políticos que coincidieron en la necesidad de mantener vigente el reclamo frente a una problemática que continúa generando preocupación en todo el país.

A más de una década del nacimiento de Ni Una Menos, la marcha volvió a demostrar la capacidad de convocatoria de un movimiento que sigue exigiendo justicia para las víctimas y políticas públicas que garanticen una vida libre de violencias.