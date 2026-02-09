Pinamar vivió su primer "Pizza Party" sanjuanino

El evento contó con la presencia de Alejandro González, directivo de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) y propietario de la cadena La Americana, junto a empresarios gastronómicos e invitados especiales.

La Pizza Party fue el núcleo de una experiencia más amplia de promoción. Desde el ingreso, promotores interactuaron con el público mediante juegos y actividades lúdicas que acercaron los paisajes y tradiciones de San Juan. En el interior, los veraneantes pudieron recorrer y degustar los sabores característicos de la provincia, como dulces de membrillo, pistachos, aceites de oliva y vinos.

Los locales "Origen San Juan" en Mar del Plata (Güemes 3215) y ahora en Pinamar funcionan como embajadas provinciales. Reúnen a más de 52 productores y ofrecen, además de venta, información turística para incentivar futuras visitas. Incluso la pizzería "El Rey de la Media Maza" se sumó a la promoción con banderines e indumentaria de la marca provincial.

La iniciativa también tuvo un eje comercial. Representantes de la Dirección de Comercio Exterior de San Juan participaron con el objetivo de vincular la oferta exportable local con potenciales interesados, ampliando oportunidades de negocios.

El evento se enmarca en un momento de crecimiento del sector. Según la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), las redes de este segmento gastronómico crecieron un 2.6% en puntos de venta, cerrando el último año con cerca de 60.000 locales en operación.

San Juan refuerza su presencia en el verano argentino, compartiendo no solo sus productos, sino su identidad y cultura, e invitando a cada turista a llevarse "un pedacito de su esencia".