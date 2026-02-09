Un hombre con discapacidad se ahogó en una pileta durante un cumpleaños

En el lugar se entrevistó a la propietaria de la vivienda, Rivero Verónica (47 años), quien manifestó que se encontraban celebrando un cumpleaños y que, en un momento de descuido, el ciudadano Jorge Pérez (45 años) se introdujo en la pileta ubicada en el fondo de la propiedad. Minutos más tarde, lo observaron flotando, por lo que procedieron a retirarlo del agua sin signos vitales aparentes.

Se dio intervención a la Base del Sistema Acusatorio, tomando conocimiento el Ayudante Fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Dr. Maximiliano Gerarduzzi. El fiscal se constituyó primero en el Hospital Marcial Quiroga para verificar el estado de Pérez y posteriormente en el lugar del hecho para impartir directivas.

En el domicilio trabajaron efectivos de Criminalística, a cargo de la Oficial Ayudante González Micaela. Finalmente, personal de la UFI de Delitos Especiales, bajo las órdenes del Comisario Maximiliano Molina, procedió al retiro del formulario de Primer Interventor y los memos confeccionados por el personal policial actuante (Cabo Iturrieta y Sargento Benegas Héctor) para su incorporación a la causa.