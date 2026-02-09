"
Un hombre con discapacidad se ahogó en una pileta durante un cumpleaños

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado. La víctima fue asistida por personal policial que realizó maniobras de reanimación.

Siendo aproximadamente las dos de la madrugada del día sábado, personal de la Subcomisaría Cipolletti, se dirigió a un domicilio en el Barrio René Favaloro, tras recibir la alerta sobre una persona ahogada.

Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre tendido en el suelo con serias dificultades respiratorias. Se constató que el sujeto presentaba una discapacidad física, careciendo de ambas extremidades inferiores. Inmediatamente, el personal policial inició maniobras de reanimación y solicitó una ambulancia.

Minutos después arribó el interno 110 del servicio de emergencias, quien procedió al traslado del hombre al Hospital Marcial Quiroga. Según la evaluación inicial de la profesional, el paciente presentaba un diagnóstico preliminar aparentemente compatible con muerte cerebral, sujeto a confirmación por estudios médicos posteriores.

En el lugar se entrevistó a la propietaria de la vivienda, Rivero Verónica (47 años), quien manifestó que se encontraban celebrando un cumpleaños y que, en un momento de descuido, el ciudadano Jorge Pérez (45 años) se introdujo en la pileta ubicada en el fondo de la propiedad. Minutos más tarde, lo observaron flotando, por lo que procedieron a retirarlo del agua sin signos vitales aparentes.

Se dio intervención a la Base del Sistema Acusatorio, tomando conocimiento el Ayudante Fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Dr. Maximiliano Gerarduzzi. El fiscal se constituyó primero en el Hospital Marcial Quiroga para verificar el estado de Pérez y posteriormente en el lugar del hecho para impartir directivas.

En el domicilio trabajaron efectivos de Criminalística, a cargo de la Oficial Ayudante González Micaela. Finalmente, personal de la UFI de Delitos Especiales, bajo las órdenes del Comisario Maximiliano Molina, procedió al retiro del formulario de Primer Interventor y los memos confeccionados por el personal policial actuante (Cabo Iturrieta y Sargento Benegas Héctor) para su incorporación a la causa.

