"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

San Juan fortalece el liderazgo femenino con la Caminata de Mentoreo 2026

La provincia se destaca por ser la única en Argentina donde la actividad se realiza de manera 100% gratuita, organizada por el Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan.

La Caminata de Mentoreo 2026 volverá a realizarse en San Juan el sábado 14 de marzo, a partir de las 8:00 horas, en el Andén de la Estación San Martín. Esta iniciativa, organizada por el Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan, forma parte de un movimiento global de Voces Vitales Cono Sur que se desarrollará simultáneamente en más de 40 ciudades de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Se espera la participación de más de 2.500 mujeres en toda la región.

Bajo el lema “Propósitos en movimiento”, el encuentro busca invitar a las participantes a transformar ideas personales en acciones colectivas. La jornada propone un espacio de diálogo abierto para compartir experiencias, intercambiar miradas y fortalecer el liderazgo femenino y el impacto positivo en las comunidades. El formato consiste en una caminata guiada donde mentoras y aprendices conversan sobre desafíos de desarrollo profesional y toma de decisiones.

San Juan se posiciona como la única provincia de Argentina donde la caminata se realiza de manera totalmente gratuita, ampliando el acceso a esta experiencia de mentoreo y construcción de redes. La actividad está abierta a todas las mujeres sin necesidad de experiencia previa. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 23 de febrero a través del formulario oficial: https://forms.gle/GQFQBkbsw4eg89zSA.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar