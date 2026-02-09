San Juan fortalece el liderazgo femenino con la Caminata de Mentoreo 2026

Bajo el lema “Propósitos en movimiento”, el encuentro busca invitar a las participantes a transformar ideas personales en acciones colectivas. La jornada propone un espacio de diálogo abierto para compartir experiencias, intercambiar miradas y fortalecer el liderazgo femenino y el impacto positivo en las comunidades. El formato consiste en una caminata guiada donde mentoras y aprendices conversan sobre desafíos de desarrollo profesional y toma de decisiones.

San Juan se posiciona como la única provincia de Argentina donde la caminata se realiza de manera totalmente gratuita, ampliando el acceso a esta experiencia de mentoreo y construcción de redes. La actividad está abierta a todas las mujeres sin necesidad de experiencia previa. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 23 de febrero a través del formulario oficial: https://forms.gle/GQFQBkbsw4eg89zSA.