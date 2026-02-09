La Caminata de Mentoreo 2026 volverá a realizarse en San Juan el sábado 14 de marzo, a partir de las 8:00 horas, en el Andén de la Estación San Martín. Esta iniciativa, organizada por el Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan, forma parte de un movimiento global de Voces Vitales Cono Sur que se desarrollará simultáneamente en más de 40 ciudades de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Se espera la participación de más de 2.500 mujeres en toda la región.
San Juan fortalece el liderazgo femenino con la Caminata de Mentoreo 2026
La provincia se destaca por ser la única en Argentina donde la actividad se realiza de manera 100% gratuita, organizada por el Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan.