El ministro de Salud de la provincia, Amílcar Dobladez, participó de una nueva Reunión Ordinaria del Consejo Federal de Salud (COFESA), junto a su par nacional, Mario Lugones, y los ministros de salud de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno de los anuncios más destacados fue la decisión de que, a partir del año 2026, las jurisdicciones serán responsables de organizar los exámenes de ingreso a residencias médicas, adoptando criterios propios adaptados a sus realidades locales. Esta medida busca mejorar la calidad de la formación médica teniendo en cuenta las características epidemiológicas, geográficas y sanitarias particulares de cada provincia.
Durante el 2026, cada provincia realizará los exámenes de ingreso a residencias médicas
Así se informó en la reunión de COFESA. El ministro de Salud de la provincia, Amílcar Dobladez, fue parte del encuentro realizado en Buenos Aires.