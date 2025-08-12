Durante el 2026, cada provincia realizará los exámenes de ingreso a residencias médicas

Asimismo, la viceministra Cecilia Loccisano presentó los resultados de las mejoras en los procesos de adquisición de medicamentos de alto costo y drogas especiales. Gracias a una estrategia que prioriza la innovación y la articulación con obras sociales y gobiernos provinciales, se logró una optimización del gasto que representa un ahorro de 40 millones de dólares.

Otro de los temas tratados fue el avance de la Guía Alimentaria para la Población Argentina (GAPA), que actúa como base para la elaboración de guías provinciales adaptadas a cada contexto regional. También se abordaron estrategias para la reducción de la mortalidad infantil, como el programa de Teleobstetricia, y se presentaron los resultados de las mesas de trabajo jurisdiccional en el área de Salud Mental.

El encuentro concluyó con un espacio de diálogo e intercambio de experiencias entre las autoridades presentes, fortaleciendo el compromiso conjunto de seguir construyendo un sistema de salud más equitativo y eficiente en todo el país.